«Спартак» рассказал о состоянии Денисова, которого увезли на скорой после попадания мяча в лицо

«Спартак-2» рассказал о состоянии полузащитника Даниила Денисова, который во время матча 2-го тура первенства ФНЛ с «Чертаново» получил сильный удар мячом в лицо.

«Даниил Денисов в сознании, сейчас его отправят на обследование. Спасибо всем за слова поддержки!», — говорится в сообщении клуба в Twitter.

18-летнего Денисова увезли прямо с поля на машине скорой помощи. Инцидент произошел на 2-й минуте встречи. Возможно, Денисов потерял сознание. В течение нескольких минут врачи оказывали ему помощь, после чего на поле выехала машина скорой помощи.

Вместо Денисова, который в этом сезоне провел 33 матча, на замену вышел Ильяс Муминов.