«Спартак» рассказал о состоянии Денисова, которого увезли на скорой после попадания мяча в лицо
«Спартак-2» рассказал о состоянии полузащитника Даниила Денисова, который во время матча 2-го тура первенства ФНЛ с «Чертаново» получил сильный удар мячом в лицо.
«Даниил Денисов в сознании, сейчас его отправят на обследование. Спасибо всем за слова поддержки!», — говорится в сообщении клуба в Twitter.
18-летнего Денисова увезли прямо с поля на машине скорой помощи. Инцидент произошел на 2-й минуте встречи. Возможно, Денисов потерял сознание. В течение нескольких минут врачи оказывали ему помощь, после чего на поле выехала машина скорой помощи.
Вместо Денисова, который в этом сезоне провел 33 матча, на замену вышел Ильяс Муминов.
Даниил Денисов в сознании, сейчас его отправят на обследование— «Спартак» молодёжный (@fcsm_youth) May 15, 2021
Спасибо всем за слова поддержки! https://t.co/4lYPRd6Jjt pic.twitter.com/0fGfQV4i6Z
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