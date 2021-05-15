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«Спартак» рассказал о состоянии Денисова, которого увезли на скорой после попадания мяча в лицо

15:15
15 мая. Москва. «Спартак-2» — «Чертаново». Даниилу Денисову оказывают помощь. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
15 мая. Москва. «Спартак-2» — «Чертаново». Даниилу Денисову оказывают помощь. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак-2» рассказал о состоянии полузащитника Даниила Денисова, который во время матча 2-го тура первенства ФНЛ с «Чертаново» получил сильный удар мячом в лицо.

«Даниил Денисов в сознании, сейчас его отправят на обследование. Спасибо всем за слова поддержки!», — говорится в сообщении клуба в Twitter.

18-летнего Денисова увезли прямо с поля на машине скорой помощи. Инцидент произошел на 2-й минуте встречи. Возможно, Денисов потерял сознание. В течение нескольких минут врачи оказывали ему помощь, после чего на поле выехала машина скорой помощи.

Вместо Денисова, который в этом сезоне провел 33 матча, на замену вышел Ильяс Муминов.

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