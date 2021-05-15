«Нижний Новгород» примет участие в Тинькофф РПЛ в сезоне-2021/22 вместо «Оренбурга», поскольку оренбуржцы не получили лицензию РФС I.

Согласно итогам заседания Бюро Исполкома РФС, на котором был утвержден регламент стыковых матчей между командами РПЛ и ФНЛ в сезоне-2020/21, в случае, если клуб, занявший первое или второе место в ФНЛ, не получил лицензию на участие в премьер-лиге, матчи между командами, занявшими 13-е место в РПЛ и 3-е место в ФНЛ не проводятся. Команда, ставшая 3-й в ФНЛ, автоматически получает право на выступление в премьер-лиге при условии наличия лицензии.

«Нижний Новгород» получил лицензию РФС I, которая позволяет участвовать в РПЛ, в то время как «Оренбург» не смог получить эту лицензию. Российский футбольный союз отклонил апелляцию оренбуржцев и выдал клубу лицензию РФС II, позволяющую участвовать в ФНЛ.

Отметим, что «Алания», занявшая 4-е место в турнирной таблице ФНЛ, также не смогла получить лицензию РФС I. Таким образом, клуб не сможет принять участие в стыковых матчах с командой, занявшей 14-е место в РПЛ. Согласно регламенту, в таком случае стыковые матчи не состоятся.

«Оренбург» занял второе место в турнирной таблице ФНЛ по итогам сезона-2020/21, набрав 94 очка в 42 матчах. «Нижний Новгород» идет на третьей строчке с 87 очками в 41 матче, «Алания» занимает четвертое место с 77 очками в 42 играх.