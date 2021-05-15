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«Нижний Новгород» — в премьер-лиге, стыковых матчей не будет

15:05

«Нижний Новгород» примет участие в Тинькофф РПЛ в сезоне-2021/22 вместо «Оренбурга», поскольку оренбуржцы не получили лицензию РФС I.

Согласно итогам заседания Бюро Исполкома РФС, на котором был утвержден регламент стыковых матчей между командами РПЛ и ФНЛ в сезоне-2020/21, в случае, если клуб, занявший первое или второе место в ФНЛ, не получил лицензию на участие в премьер-лиге, матчи между командами, занявшими 13-е место в РПЛ и 3-е место в ФНЛ не проводятся. Команда, ставшая 3-й в ФНЛ, автоматически получает право на выступление в премьер-лиге при условии наличия лицензии.

«Нижний Новгород» получил лицензию РФС I, которая позволяет участвовать в РПЛ, в то время как «Оренбург» не смог получить эту лицензию. Российский футбольный союз отклонил апелляцию оренбуржцев и выдал клубу лицензию РФС II, позволяющую участвовать в ФНЛ.

Отметим, что «Алания», занявшая 4-е место в турнирной таблице ФНЛ, также не смогла получить лицензию РФС I. Таким образом, клуб не сможет принять участие в стыковых матчах с командой, занявшей 14-е место в РПЛ. Согласно регламенту, в таком случае стыковые матчи не состоятся.

«Оренбург» занял второе место в турнирной таблице ФНЛ по итогам сезона-2020/21, набрав 94 очка в 42 матчах. «Нижний Новгород» идет на третьей строчке с 87 очками в 41 матче, «Алания» занимает четвертое место с 77 очками в 42 играх.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
ЦСКА

X2

29%

1.42

ТБ 2.0

21%

1.49

Ф2 (0)

15%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

П2

32%

1.90

Обе забьют - да

24%

1.73

1X

18%

1.96
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Атлетик
Реал

П2

25%

1.61

ТМ 2.5

19%

2.10

ИТБ2 (1.5)

13%

1.71

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Материалы сюжета: ФНЛ — РПЛ: лицензирование клубов, стыковые матчи сезона 2020/21, кто выйдет в РПЛ из ФНЛ