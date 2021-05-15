«Крылья Советов» набрали 101 очко и забили 100 голов по итогам сезона в ФНЛ

«Крылья Советов» обыграли «Балтику» в матче последнего, 42-го тура Олимп-ФНЛ — 1:0.

Единственный гол в матче забил форвард самарцев Егор Голенков. Отметим, что этот мяч стал для «Крыльев» 100-м в ФНЛ в нынешнем сезоне.

«Крылья Советов» завершили сезон на первом месте в турнирной таблице со 101 очком. Самарцы будут выступать в Тинькофф РПЛ в следующем сезоне. «Балтика» идет на пятом месте с 73 очками.

Олимп — ФНЛ

42-й тур

«Балтика» (Калининград) — «Крылья Советов» (Самара) — 0:1 (0:1)

Гол: Голенков, 19.

«Балтика» (Калининград): Латышонок, Мещанинов, Юрганов, Дудиев, Кашчелан, Макарчук (Маркович, 70), Кузьмин (Шаваев, 68), Лазарев, Гелоян (Аллеф, 38), Альшин, Казаев.

«Крылья Советов» (Самара): Овсянников, Полуяхтов, Чернов, Солдатенков, Горшков (Комбаров, 90+1), Прищепа (Божин, 85), Витюгов, Зиньковский (Кабутов, 39), Ефремов (Ежов, 58), Сергеев, Голенков (Хади, 68).

Предупреждения: Голенков, 26. Дудиев, 54. Кашчелан, 67. Овсянников, 72. Чернов, 84.

Судья: Сухой (Люберцы).

15 мая. Калининград. Стадион «Калининград».