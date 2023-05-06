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«Шинник» победил «Волгарь» в первом матче после ухода Евсеева

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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«Шинник» — «Волгарь».
Фото ФК «Волгарь»

«Шинник» дома обыграл «Волгарь» в матче 30-го тура первой лиги — 2:1.

Дубль в составе ярославцев оформил Дмитрий Самойлов. У астраханцев отличился Александр Носов.

Это был первый матч «Шинника» после ухода главного тренера Вадима Евсеева, который возглавил «Факел».

«Шинник» с 40 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. «Волгарь» — пятый (44).

Россия. ФНЛ. 30-й тур
06 мая, 16:00. Шинник (Ярославль)
Шинник
2:1
Волгарь

В другом матче махачкалинское «Динамо» на своем поле победило «Нефтехимик» — 2:0.

Голы забили Алимхан Зайнивов и Залимхан Юсупов.

«Динамо» идет шестым (43 очка), «Нефтехимик» — восьмой (40).

Россия. ФНЛ. 30-й тур
06 мая, 16:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо
2:0
Нефтехимик
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2022-2023/
Первая лига
ФК Волгарь
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Нефтехимик
ФК Шинник
2
0
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Хасбик посетил матч ФНЛ «Динамо» — «Нефтехимик»
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 29 15 13 1 49-25 58
2
 Рубин 29 15 11 3 46-25 56
3
 Алания 30 14 10 6 46-31 52
4
 Енисей 30 12 12 6 37-31 48
5
 Волгарь 30 11 11 8 36-30 44
6
 Динамо Мх 30 11 11 8 23-20 44
7
 Шинник 30 11 7 12 34-36 40
8
 Нефтехимик 30 10 10 10 27-26 40
9
 Родина 29 10 9 10 32-34 39
10
 СКА-Хаб. 30 9 11 10 42-37 38
11
 КАМАЗ 30 9 11 10 33-33 38
12
 Арсенал 29 10 7 12 34-36 37
13
 Акрон 29 7 15 7 29-32 36
14
 Кубань 29 8 9 12 32-33 33
15
 Велес 29 8 5 16 29-45 29
16
 Уфа 29 6 8 15 27-38 26
17
 Волга 29 5 11 13 21-37 26
18
 Краснодар-2 29 5 7 17 18-46 22
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6.05 09:00
СКА-Хаб. – Алания
 0 : 0
6.05 11:30
Енисей – КАМАЗ
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6.05 16:00
Динамо Мх – Нефтехимик
 2 : 0
6.05 16:00
Шинник – Волгарь
 2 : 1
6.05 17:00
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