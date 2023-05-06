«Шинник» победил «Волгарь» в первом матче после ухода Евсеева

«Шинник» дома обыграл «Волгарь» в матче 30-го тура первой лиги — 2:1.

Дубль в составе ярославцев оформил Дмитрий Самойлов. У астраханцев отличился Александр Носов.

Это был первый матч «Шинника» после ухода главного тренера Вадима Евсеева, который возглавил «Факел».

«Шинник» с 40 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. «Волгарь» — пятый (44).

В другом матче махачкалинское «Динамо» на своем поле победило «Нефтехимик» — 2:0.

Голы забили Алимхан Зайнивов и Залимхан Юсупов.

«Динамо» идет шестым (43 очка), «Нефтехимик» — восьмой (40).