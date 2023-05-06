«Шинник» победил «Волгарь» в первом матче после ухода Евсеева
«Шинник» дома обыграл «Волгарь» в матче 30-го тура первой лиги — 2:1.
Дубль в составе ярославцев оформил Дмитрий Самойлов. У астраханцев отличился Александр Носов.
Это был первый матч «Шинника» после ухода главного тренера Вадима Евсеева, который возглавил «Факел».
«Шинник» с 40 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. «Волгарь» — пятый (44).
В другом матче махачкалинское «Динамо» на своем поле победило «Нефтехимик» — 2:0.
Голы забили Алимхан Зайнивов и Залимхан Юсупов.
«Динамо» идет шестым (43 очка), «Нефтехимик» — восьмой (40).
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|
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|1
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|
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|15
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|3
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|
3
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|14
|10
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|52
|
4
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|12
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|48
|
5
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|11
|11
|8
|36-30
|44
|
6
|Динамо Мх
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|11
|11
|8
|23-20
|44
|
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|Шинник
|30
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|
8
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|10
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|
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|
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|9
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|10
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|38
|
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|Арсенал
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|10
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|12
|34-36
|37
|
13
|Акрон
|29
|7
|15
|7
|29-32
|36
|
14
|Кубань
|29
|8
|9
|12
|32-33
|33
|
15
|Велес
|29
|8
|5
|16
|29-45
|29
|
16
|Уфа
|29
|6
|8
|15
|27-38
|26
|
17
|Волга
|29
|5
|11
|13
|21-37
|26
|
18
|Краснодар-2
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34 тур
|6.05
|09:00
|
СКА-Хаб. – Алания
|0 : 0
|6.05
|11:30
|
Енисей – КАМАЗ
|2 : 1
|6.05
|16:00
|
Динамо Мх – Нефтехимик
|2 : 0
|6.05
|16:00
|
Шинник – Волгарь
|2 : 1
|6.05
|17:00
|
Арсенал – Велес
|- : -
|6.05
|19:00
|
Балтика – Кубань
|- : -
|6.05
|19:00
|
Краснодар-2 – Рубин
|- : -
|7.05
|15:00
|
Родина – Уфа
|- : -
|7.05
|17:00
|
Акрон – Волга
|- : -
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|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|11
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|10
|П
|
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Алания
|12
|
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|2
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