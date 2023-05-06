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«Арсенал» сыграл вничью с «Велесом» в матче первой лиги

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Арсенал» дома сыграл вничью с «Велесом» в матче 30-го тура первой лиги — 1:0.

Гол в составе тульской команды забил Ираклий Манелов, а за московский клуб забил Ираклий Логуа.

«Арсенал» занимает восьмое место в турнирной таблице с 40 очками. «Велес» находится на 15-й строчке (29).

Россия. ФНЛ. 30-й тур
06 мая, 17:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
1:1
Велес

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2022-2023/
Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Велес
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 29 15 13 1 49-25 58
2
 Рубин 29 15 11 3 46-25 56
3
 Алания 30 14 10 6 46-31 52
4
 Енисей 30 12 12 6 37-31 48
5
 Волгарь 30 11 11 8 36-30 44
6
 Динамо Мх 30 11 11 8 23-20 44
7
 Шинник 30 11 7 12 34-36 40
8
 Нефтехимик 30 10 10 10 27-26 40
9
 Родина 29 10 9 10 32-34 39
10
 Арсенал 30 10 8 12 35-37 38
11
 СКА-Хаб. 30 9 11 10 42-37 38
12
 КАМАЗ 30 9 11 10 33-33 38
13
 Акрон 29 7 15 7 29-32 36
14
 Кубань 29 8 9 12 32-33 33
15
 Велес 30 8 6 16 30-46 30
16
 Уфа 29 6 8 15 27-38 26
17
 Волга 29 5 11 13 21-37 26
18
 Краснодар-2 29 5 7 17 18-46 22
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СКА-Хаб. – Алания
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Арсенал – Велес
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