«Арсенал» сыграл вничью с «Велесом» в матче первой лиги

Читать «СЭ» в

«Арсенал» дома сыграл вничью с «Велесом» в матче 30-го тура первой лиги — 1:0.

Гол в составе тульской команды забил Ираклий Манелов, а за московский клуб забил Ираклий Логуа.

«Арсенал» занимает восьмое место в турнирной таблице с 40 очками. «Велес» находится на 15-й строчке (29).