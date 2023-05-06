Хасбик посетил матч ФНЛ «Динамо» — «Нефтехимик»

Блогер Хасбулла Магомедов (Хасбик) посетил матч первой лиги между махачкалинским «Динамо» и «Нефтехимиком» в Каспийске. Хасбик попал в кадр прямой трансляции встречи.

В апреле Хасбик стал участником комедийного шоу «Что было дальше?».