Дубль Андреева помог «Шиннику» одержать победу над «Родиной»

«Шинник» на выезде обыграл «Родину» в матче 11-го тура Мелбет-Первой Лиги — 4:1.

У клуба из Ярославля Игорь Андреев оформил дубль (26-я и 58-я минуты), Василий Алейников реализовал пенальти на 80-й минуте встречи и еще один мяч забросил Данила Сухомлинов (90+5-я минута). За московскую команду гол забил Астемир Гордюшенко (57-я минута).

«Шинник» вышел на третье место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 19 очков. «Родина» идет на 12-й позиции, имея в активе 14 очков.

Матч «Акрона» и «Нефтехимика» завершился нулевой ничьей — 0:0.

Тольяттинский клуб расположился на 4-й строчке в таблице первой лиги (18 очков). У «Нефтехимика» 15-я позиция (11 очков).