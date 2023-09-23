Дубль Андреева помог «Шиннику» одержать победу над «Родиной»
«Шинник» на выезде обыграл «Родину» в матче 11-го тура Мелбет-Первой Лиги — 4:1.
У клуба из Ярославля Игорь Андреев оформил дубль (26-я и 58-я минуты), Василий Алейников реализовал пенальти на 80-й минуте встречи и еще один мяч забросил Данила Сухомлинов (90+5-я минута). За московскую команду гол забил Астемир Гордюшенко (57-я минута).
«Шинник» вышел на третье место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 19 очков. «Родина» идет на 12-й позиции, имея в активе 14 очков.
Матч «Акрона» и «Нефтехимика» завершился нулевой ничьей — 0:0.
Тольяттинский клуб расположился на 4-й строчке в таблице первой лиги (18 очков). У «Нефтехимика» 15-я позиция (11 очков).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|11
|7
|2
|2
|14-9
|23
|
2
|Динамо Мх
|11
|6
|3
|2
|13-5
|21
|
3
|Шинник
|11
|6
|1
|4
|15-13
|19
|
4
|Акрон
|11
|5
|3
|3
|15-7
|18
|
5
|Химки
|11
|5
|2
|4
|13-12
|17
|
6
|Торпедо
|11
|5
|2
|4
|10-10
|17
|
7
|Сокол
|11
|5
|2
|4
|12-16
|17
|
8
|Тюмень
|11
|4
|4
|3
|16-12
|16
|
9
|КАМАЗ
|11
|4
|4
|3
|8-8
|16
|
10
|СКА-Хаб.
|11
|4
|3
|4
|13-12
|15
|
11
|Енисей
|11
|4
|2
|5
|16-15
|14
|
12
|Родина
|11
|3
|5
|3
|18-15
|14
|
13
|Арсенал
|11
|3
|5
|3
|10-12
|14
|
14
|Черноморец
|11
|2
|7
|2
|12-12
|13
|
15
|Нефтехимик
|11
|3
|2
|6
|8-14
|11
|
16
|Ленинградец
|11
|2
|5
|4
|7-12
|11
|
17
|Кубань
|11
|1
|3
|7
|6-13
|6
|
18
|Волгарь
|11
|0
|5
|6
|8-17
|5
|22.09
|19:30
|
КАМАЗ – Торпедо
|1 : 0
|23.09
|11:30
|
Енисей – Черноморец
|3 : 1
|23.09
|16:00
|
Динамо Мх – Сокол
|2 : 0
|23.09
|16:00
|
Кубань – Тюмень
|1 : 1
|23.09
|17:00
|
Алания – СКА-Хаб.
|2 : 1
|23.09
|17:00
|
Волгарь – Арсенал
|1 : 1
|23.09
|17:30
|
Химки – Ленинградец
|2 : 1
|23.09
|18:00
|
Акрон – Нефтехимик
|0 : 0
|23.09
|18:00
|
Родина – Шинник
|1 : 4
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|7
|
|
Ислам Машуков
Алания
|6
|
|
Антон Антонов
Черноморец Н
|4
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Егор Иванов
Енисей
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|9
|1
|1
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|4
|1
|0
|
|
Равиль Нетфуллин
Химки
|8
|1
|0