«Шинник» победил «Енисей» в первом матче после возобновления чемпионата ФНЛ

Чемпионат Олимп — ФНЛ возобновился матчем между «Енисеем» и «Шинником». Ярославцы одержали победу на выезде со счетом 3:1.

Олимп — ФНЛ

26-й тур

«Енисей» (Красноярск) — «Шинник» (Ярославль) — 1:3 (0:1)

Голы: Щербаков, 12 (0:1). Эктов, 53 (0:2). Пухов, 76 (0:3). Лескано, 90+2 (1:3).

«Енисей» (Красноярск): Опарин, Мильдзихов (Шпитальный, 45+1), Ужгин, Бугаев, Хомуха, Молчан, Квеквескири (Песиков, 57), Зотов (Лескано, 77), Ланин (Иванов, 65), Саркисов (Каретник, 66), Делькин.

«Шинник» (Ярославль): Яшин, Покидышев, Первушин, Щербаков, Самойлов (Гонгапшев, 89), Эктов (Пухов, 71), Дроздов, Кожемякин, Олейников (Мацхарашвили, 79), Зинков (Алейников, 77), Самодин (Бетюжнов, 87).

Предупреждения: Мильдзихов, 40. Зинков, 54. Олейников, 68. Лескано, 79.

Судья: Галимов (Улан-Удэ).

9 марта. Красноярск. Стадион «Манеж Футбол-Арена Енисей».