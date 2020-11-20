«Шинник» обыграл «Краснодар-2» благодаря голу Малярова

«Шинник» в матче 23-го тура Олимп ФНЛ на выезде обыграл «Краснодар-2» (2:1). Решающий мяч на 72-й минуте забил Никита Маляров.

После этой победы ярославский клуб поднялся на 20-е место в турнирной таблице. У гостей — 16 очков. «Краснодар-2» находится на 15-м месте с 25 очками.

Олимп ФНЛ

23-й тур

«Краснодар-2» (Краснодар) — «Шинник» (Ярославль) — 1:2 (1:1)

Голы: Самойлов, 26 (0:1). Сергеев, 31 (1:1). Маляров, 72 (1:2).

«Краснодар-2» (Краснодар): Адамов, Бочко (Ивашин, 54), Мартынов, Литвинов, Пелих (Стежко, 82), Текучев (Воротников, 66), Сперцян, Якимов, Мацукатов, Сергеев, Кутовой.

«Шинник» (Ярославль): Яшин, Евсеев (Щадин, 46), Покидышев, Стешин, Бетюжнов, Зинков, Самсонов (Маляров, 66), Самойлов (Носов, 62), Низамутдинов (Кутин, 76), Гонгапшев (Мацхарашвили, 68), Самодин.

Предупреждения: Самодин, 39. Самсонов, 56. Маляров, 83. Носов, 86.

Судья: Фролов (Москва).

20 ноября. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар». 160 зрителей.