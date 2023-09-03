«Акрон» дома сыграл вничью с «Черноморцем» в первой лиге
«Акрон» на своем поле сыграл вничью с «Черноморцем» в матче 8-го тура первой лиги — 0:0.
«Акрон» с 14 очками поднялся на третье место в первой лиге. «Черноморец» с 10 баллами занимает 12-е место.
В следующем туре «Черноморец» в гостях сыграет против «Шинника». Игра пройдет 9 сентября. «Акрон» на два дня позже на выезде встретится с «Торпедо».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|8
|6
|1
|1
|11-4
|19
|
2
|Сокол
|8
|5
|1
|2
|8-8
|16
|
3
|Акрон
|8
|4
|2
|2
|14-6
|14
|
4
|Тюмень
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
5
|Шинник
|8
|4
|1
|3
|9-9
|13
|
6
|Динамо Мх
|8
|3
|3
|2
|6-4
|12
|
7
|Торпедо
|7
|3
|2
|2
|8-7
|11
|
8
|Химки
|8
|3
|2
|3
|8-8
|11
|
9
|СКА-Хаб.
|8
|3
|2
|3
|8-8
|11
|
10
|КАМАЗ
|7
|3
|2
|2
|5-5
|11
|
11
|Енисей
|8
|3
|1
|4
|11-11
|10
|
12
|Черноморец
|8
|1
|7
|0
|5-4
|10
|
13
|Родина
|7
|2
|3
|2
|11-7
|9
|
14
|Ленинградец
|7
|2
|3
|2
|4-7
|9
|
15
|Арсенал
|7
|1
|4
|2
|5-8
|7
|
16
|Кубань
|8
|1
|2
|5
|4-9
|5
|
17
|Нефтехимик
|8
|1
|1
|6
|5-13
|4
|
18
|Волгарь
|8
|0
|2
|6
|6-15
|2
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|2.09
|17:00
|
Волгарь – Сокол
|1 : 2
|2.09
|18:00
|
Алания – Енисей
|2 : 1
|2.09
|18:00
|
Химки – Кубань
|1 : 1
|3.09
|10:00
|
СКА-Хаб. – Динамо Мх
|0 : 2
|3.09
|14:00
|
Шинник – Нефтехимик
|1 : 0
|3.09
|15:00
|
Акрон – Черноморец
|0 : 0
|3.09
|17:00
|
КАМАЗ – Ленинградец
|- : -
|4.09
|17:00
|
Тюмень – Арсенал
|- : -
|4.09
|19:30
|
Родина – Торпедо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Ислам Машуков
Алания
|5
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|4
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Акрон
|4
|П
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Артем Малахов
Шинник
|3
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|6
|1
|1
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|3
|1
|0
|
|
Равиль Нетфуллин
Химки
|7
|1
|0
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