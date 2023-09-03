«Акрон» дома сыграл вничью с «Черноморцем» в первой лиге

«Акрон» на своем поле сыграл вничью с «Черноморцем» в матче 8-го тура первой лиги — 0:0.

«Акрон» с 14 очками поднялся на третье место в первой лиге. «Черноморец» с 10 баллами занимает 12-е место.

В следующем туре «Черноморец» в гостях сыграет против «Шинника». Игра пройдет 9 сентября. «Акрон» на два дня позже на выезде встретится с «Торпедо».