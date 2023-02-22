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Сегодня, 16:22

«Волга» подписала защитника молодежной сборной Нигерии, выступавшего за польскую «Ягеллонию»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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В ульяновскую «Волгу» на правах свободного агента перешел 20-летний левый защитник Годфри Биток Стефен, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, оглашение игрока с ульяновским клубом рассчитан на полтора года.

Последним клубом воспитанника футбольной академии «Джи-Лек» была «Ягеллония». За нее в чемпионате Польши Стефен провел четыре матча, после чего отправился в аренду в тбилисское «Динамо». В составе чемпиона Грузии нигериец отметился двумя результативными передачами в 14 матчах.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость новичка «Волги» в 50 тысяч евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/volga-podpisala-zashitnika-molodezhnoi-sbornoi-nigerii-vystupavshego-za-polskuyu-yagelloniyu-229908/
Футбол
Первая лига
ФК Волга (Ульяновск)
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 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
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 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
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 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
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 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
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 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
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 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
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 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
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 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
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 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
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Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

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Кирилл Панченко

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Артур Галоян

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Алания

 11
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Младен Кашчелан

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