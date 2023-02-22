«Волга» подписала защитника молодежной сборной Нигерии, выступавшего за польскую «Ягеллонию»

В ульяновскую «Волгу» на правах свободного агента перешел 20-летний левый защитник Годфри Биток Стефен, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, оглашение игрока с ульяновским клубом рассчитан на полтора года.

Последним клубом воспитанника футбольной академии «Джи-Лек» была «Ягеллония». За нее в чемпионате Польши Стефен провел четыре матча, после чего отправился в аренду в тбилисское «Динамо». В составе чемпиона Грузии нигериец отметился двумя результативными передачами в 14 матчах.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость новичка «Волги» в 50 тысяч евро.