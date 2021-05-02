«Шинник» проиграл «Факелу»
В матче 40-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ «Факел» одержал победу над «Шинником». Встреча в Ярославле завершилась со счетом 2:0 в пользу воронежской команды.
Замыкающий таблицу «Шинник», лишившийся шансов остаться в ФНЛ несколько туров назад, продлил серию без побед до 17 матчей. «Факел» располагается на 9-й строчке.
Олимп — ФНЛ
40-й тур
«Шинник» (Ярославль) — «Факел» (Воронеж) — 0:2 (0:2)
Голы: Мазуров, 22 (0:1). Максимов, 25 (0:2).
«Шинник» (Ярославль): Матюша, Покидышев, Поляков (Тананеев, 89), Самойлов, Носов, Зинков, Игнатенко, Каретник (Маляров, 78), Азявин (Масленников, 84), Гонгапшев (Дорофеев, 65), Низамутдинов.
«Факел» (Воронеж): Ермаков, Почивалин, Смирнов, Черов, Пейчинович, Мастерной, Седов (Петрусев, 76), Дмитриев, Царукян (Шепилов, 65), Мазуров (Замалиев, 76), Максимов (Яковлев, 69).
Предупреждения: Почивалин, 54. Самойлов, 75.
Судья: Силантьев (Самара).
2 мая. Ярославль. Стадион «Шинник».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/
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