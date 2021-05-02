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«Шинник» проиграл «Факелу»

15:57
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В матче 40-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ «Факел» одержал победу над «Шинником». Встреча в Ярославле завершилась со счетом 2:0 в пользу воронежской команды.

Замыкающий таблицу «Шинник», лишившийся шансов остаться в ФНЛ несколько туров назад, продлил серию без побед до 17 матчей. «Факел» располагается на 9-й строчке.

Олимп — ФНЛ

40-й тур

«Шинник» (Ярославль) — «Факел» (Воронеж) — 0:2 (0:2)

Голы: Мазуров, 22 (0:1). Максимов, 25 (0:2).

«Шинник» (Ярославль): Матюша, Покидышев, Поляков (Тананеев, 89), Самойлов, Носов, Зинков, Игнатенко, Каретник (Маляров, 78), Азявин (Масленников, 84), Гонгапшев (Дорофеев, 65), Низамутдинов.

«Факел» (Воронеж): Ермаков, Почивалин, Смирнов, Черов, Пейчинович, Мастерной, Седов (Петрусев, 76), Дмитриев, Царукян (Шепилов, 65), Мазуров (Замалиев, 76), Максимов (Яковлев, 69).

Предупреждения: Почивалин, 54. Самойлов, 75.

Судья: Силантьев (Самара).

2 мая. Ярославль. Стадион «Шинник».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/

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