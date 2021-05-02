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«Оренбург» обыграл «Томь», «Енисей» и «Чертаново» не выявили победителя

15:10
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«Оренбург» обыграл «Томь» (2:0) в домашнем матче 40-го тура ФНЛ, «Енисей» и «Чертаново» (1:1) сыграли вничью.

В 40 турах ФНЛ «Оренбург» набрал 88 баллов и расположился на 2-м месте в турнирной таблице, «Томь» (37) располагается на 18 месте, «Енисей» (60) — на 10-й строчке, «Чертаново» (27) — на предпоследнем месте.

Олимп — ФНЛ

40-й тур

«Оренбург» — «Томь» (Томск) — 2:0 (0:0)
Голы: Дм.Воробьев, 75 (1:0). Миронов, 81 (2:0).

«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Малых, Гойкович, Ткачук, Нойок (Бреев, 59), Капленко (Мамин, 90+3), Миронов (Прудников, 90+1), А.В.Козлов (Палиенко, 64), Дм.Воробьев (Эктов, 85), Фамейе.

«Томь» (Томск): Конюхов, Зуев, Лапшов, Пенчиков, Синяк, Сакович, Талалай, Кривцов, Симонян (Файзуллин, 46. Леонов, 82), Эннин, Косарев (Дмитриев, 74).

Предупреждения: Зуев, 38. Палиенко, 70. Талалай, 74. Ткачук, 76.

Удаление: Зуев, 76.

Судья: Буланов (Саранск).

2 мая. Оренбург. Стадион «Газовик». 2326 зрителей.

«Енисей» (Красноярск) — «Чертаново» (Москва) — 1:1 (0:1)

Голы: Тюменцев, 7 — с пенальти (0:1). Раздорских, 87 (1:1).

«Енисей» (Красноярск): Опарин, Кичин, Цховребов, Елеев (Марков, 46), Сухомлинов, Ланин, Глушков (Раздорских, 71), Билоног (Песиков, 46), Зотов (Ломакин, 68), Лескано (Комков, 76), Иванов.

«Чертаново» (Москва): Абаев, Гудков (Молодняков, 88), Никитенков, Бартасевич (Рудковский, 88), Герчиков, Сулейманов (Надольский, 85), Соколов, Тюменцев, Пиняев, Канищев (Ляхов, 90+4), Завезен.

Предупреждения: Пиняев, 22. Лескано, 32. Цховребов, 42. Бартасевич, 49. Кичин, 52. Сулейманов, 58.

Судья: Аверьянов (Санкт-Петербург).

2 мая. Красноярск. Стадион «Центральный».

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