Дубль Самойлова помог «Шиннику» сыграть вничью с «Аланией»

«Шинник» на своем поле сыграл вничью с «Аланией» в матче 17-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:3.

Дублем за ярославцев отметился Дмитрий Самойлов. Полузащитник забил на 33-й и 68-й минутах. Еще один мяч на счету Василия Алейникова (15-я минута).

За гостей отличились Ислам Машуков (17-я), Батраз Гурциев (39-я) и Батраз Хадарцев (пенальти, 90-я).

«Шинник» (22 очка) занимает девятое место в ФНЛ. «Алания» (30) идет пятой в турнирной таблице первой лиги.