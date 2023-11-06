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Сегодня, 17:58

Дубль Самойлова помог «Шиннику» сыграть вничью с «Аланией»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Шинник» на своем поле сыграл вничью с «Аланией» в матче 17-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:3.

Дублем за ярославцев отметился Дмитрий Самойлов. Полузащитник забил на 33-й и 68-й минутах. Еще один мяч на счету Василия Алейникова (15-я минута).

За гостей отличились Ислам Машуков (17-я), Батраз Гурциев (39-я) и Батраз Хадарцев (пенальти, 90-я).

«Шинник» (22 очка) занимает девятое место в ФНЛ. «Алания» (30) идет пятой в турнирной таблице первой лиги.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 17-й тур
06 нояб, 16:00. Шинник (Ярославль)
Шинник
3:3
Алания
Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Футбол
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Шинник
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Дубль Лесникова принес «Волгарю» разгромную победу над «Торпедо»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Акрон 17 10 3 4 24-11 33
2
 Тюмень 17 9 5 3 24-13 32
3
 Динамо Мх 17 9 4 4 16-7 31
4
 Химки 17 9 4 4 24-17 31
5
 Алания 17 8 6 3 21-16 30
6
 Арсенал 17 6 8 3 19-15 26
7
 СКА-Хаб. 16 6 4 6 18-18 22
8
 Торпедо 17 6 4 7 16-19 22
9
 Шинник 17 6 4 7 22-27 22
10
 Енисей 17 6 3 8 25-24 21
11
 Родина 17 5 6 6 23-18 21
12
 КАМАЗ 16 5 5 6 15-15 20
13
 Нефтехимик 17 5 4 8 14-20 19
14
 Сокол 17 5 4 8 17-29 19
15
 Черноморец 17 3 9 5 17-20 18
16
 Кубань 17 4 4 9 13-21 16
17
 Волгарь 17 3 6 8 15-24 15
18
 Ленинградец 17 3 5 9 12-21 14
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5.11 11:30
Тюмень – Сокол
 2 : 0
5.11 16:00
Динамо Мх – Нефтехимик
 1 : 0
5.11 16:00
Черноморец – Химки
 1 : 3
5.11 18:00
Арсенал – Родина
 1 : 0
5.11 18:00
Ленинградец – Кубань
 0 : 1
6.11 15:00
Акрон – Енисей
 3 : 1
6.11 16:00
Шинник – Алания
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6.11 17:00
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КАМАЗ – СКА-Хаб.
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