Дубль Лесникова принес «Волгарю» разгромную победу над «Торпедо»

«Волгарь» в гостях разгромил «Торпедо» в матче 17-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:0.

Дублем за гостей отметился Дмитрий Лесников. Он забил на 23-й и 35-й минутах. Еще один мяч в концовке на свой счет записал Кирилл Косарев.

«Торпедо» (22 очка) занимает восьмое место в ФНЛ. «Волгарь» (15) поднялся с последнего места в турнирной таблице и теперь идет 17-м в первой лиге.