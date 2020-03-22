«Одним словом, заказной материал». Знаменитый российский футболист обвинил британскую прессу в продажности

Тренер «Химок», экс-нападающий «Миллуола» Сергей Юран ответил на обвинения в пьянстве в английской прессе. Ранее британское издание The 72 опубликовало материал, в котором раскритиковало бывшего нападающего сборной России в период его выступлений в Англии в 1996 году.

— Ну а что тут комментировать? Недавно в интервью я говорил, что некоторые СМИ пишут заказные материалы. Назвал издания желтыми. И вот вам ответ. Да, материал написан на английском сайте. Но я не исключаю, что ноги растут из России...

Что ж — спасибо, что меня продолжают пиарить. Написали, что когда мне резко повысили зарплату, я стал ходить по барам? Вообще-то в Англии у меня была самая маленькая зарплата за всю карьеру.

Одним словом, заказной материал. Я просто кого-то зацепил. Я же прямым текстом недавно сказал, что некоторые издания писали неправдивую информацию — о том, что меня уволят из «Химок» вслед за гендиректором Ивановым. Ничего же такого не случилось?

И вот опять российские СМИ ссылается на непонятный английский источник... Что тут еще добавить?

Они пишут, что я чаще попадал на дно бутылки, чем в ворота? Неприятно такое слышать. Если бы это было правдой хотя бы процентов на 50... Нашли какого-то журналиста, дали ему денег, он накатал статейку. Все понятно. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Сергея Юрана читайте здесь