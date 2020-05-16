Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение Исполкома РФС о завершении сезона ФНЛ по состоянию на 17 марта.

— ФНЛ, конечно, далек от справедливого решения. Наверное, оно было чем-то аргументировано. Разница и плотность в очках между командами, которые находятся на 3-м и 4-м местах с лидерами, она минимальна. Конечно, спортивная составляющая здесь далеко не оптимальна. Думаю, что есть много других вопросов, которые обсуждали руководители до того, как принять такое решение. К сожалению, для многих команд то, которое было принято. Справедливым, конечно, назвать его сложно. Много не доиграли и не выяснили на футбольном поле, кто был сильнее, но разрешили те люди, которые уполномочены решать. Все так, как в случае с РПЛ, — сказал Семак в прямом эфире Instagram с «Матч ТВ».