Сергей Игнашевич: «В директе десятки сообщений от людей, которым нечего есть. Пандемия оставила без средств миллионы людей»
Старший тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич опубликовал новый пост в Instagram.
— Сегодня ровно 11 недель, как моя семья соблюдает самоизоляцию, — написал Игнашевич в Instagram. — Не могу сказать, что это дается сложно, для такого интроверта, как я, ситуация довольно комфортная. Сложность только одна — мне очень не хватает футбола. Понимаю, моя проблема выглядит несерьезно. Потому что многим другим людям не хватает денег, еды, лекарств...
В моем директе десятки сообщений от людей, которым нечего есть. Пандемия оставила без средств к существованию миллионы людей. Что мы можем сделать? Поддержать региональные фонды, которые занимаются закупкой продуктов, лекарств для тех, кому совсем плохо.
Вы можете поддержать мой сбор и перевести любую сумму, а также создать собственный и попросить друзей поддержать вас.
Сегодня ровно 11 недель, как моя семья соблюдает самоизоляцию. Не могу сказать, что это даётся сложно, для такого интроверта, как я, ситуация довольно комфортная. Сложность только одна — мне очень не хватает футбола. Понимаю, моя проблема выглядит несерьезно. Потому что многим другим людям не хватает денег, еды, лекарств... В моём директе десятки сообщений от людей, которым нечего есть. Пандемия отправила без средств к существованию миллионы людей. Что мы можем сделать? Поддержать региональные фонды, которые занимаются закупкой продуктов, лекарств для тех, кому совсем плохо. Я создал сбор на странице sluchaem.ru Вы можете поддержать мой сбор и перевести любую сумму, а также создать собственный и попросить друзей поддержать вас. «Нужна помощь» @nuzhnapomosh.ru собирает деньги только для проверенных фондов. 100 рублей это много, если нас много. #менякасается #нужнапомощь Прямая ссылка на страницу сбора в описании профиля?