Сергей Игнашевич: «В директе десятки сообщений от людей, которым нечего есть. Пандемия оставила без средств миллионы людей»

Старший тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич опубликовал новый пост в Instagram.

— Сегодня ровно 11 недель, как моя семья соблюдает самоизоляцию, — написал Игнашевич в Instagram. — Не могу сказать, что это дается сложно, для такого интроверта, как я, ситуация довольно комфортная. Сложность только одна — мне очень не хватает футбола. Понимаю, моя проблема выглядит несерьезно. Потому что многим другим людям не хватает денег, еды, лекарств...

В моем директе десятки сообщений от людей, которым нечего есть. Пандемия оставила без средств к существованию миллионы людей. Что мы можем сделать? Поддержать региональные фонды, которые занимаются закупкой продуктов, лекарств для тех, кому совсем плохо.

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