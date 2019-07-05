Сергей Игнашевич: "Не копирую ни одного своего тренера"

Главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич в интервью клубной пресс-службе подвел итоги работы команды в межсезонье. По его словам, он доволен трансферной компанией черно-белых, а также рассказал о целях на предстоящий сезон.

– Подведите итоги учебно-тренировочного сбора команды в Кратове. Все ли намеченное вами удалось осуществить?

– Да, мы занимались, в первую очередь, организацией, поскольку поменяли игровую схему. Мы постарались объяснить футболистам ее основные принципы, как действовать в атаке, как – в обороне. Единственная сложность заключалась в том, что по ходу сбора мы пополняли состав, у нас появлялись новички. И вплоть до последней игры у нас были разные сочетания. Как вы знаете, трансферное окно еще открыто, возможно, мы еще усилимся. А наигрывать основной состав придется уже в официальных матчах.

– За свою карьеру вы поработали со многими сильными тренерами. Кто оказал на вас наибольшее влияние? Работа каких специалистов вас привлекает больше всего, на чей стиль вы ориентируетесь?

– Не копирую ни одного своего тренера, но у многих почерпнул что-то полезное: и у Газзаева, и у Семина, и у Хиддинка, и у Капелло, и даже у Хуанде Рамоса, с которым поработал всего месяц. Адвокат, Слуцкий, Гончаренко – в работе каждого я видел плюсы и минусы.

– Говорят, Капелло – очень строгий тренер, у которого дисциплина была на первом месте. Вам ближе такой подход, или вы все-таки даете футболистам какие-то послабления?

– Безусловно, должен быть баланс. В команде должна быть дисциплина, но в то же время футболисты не должны чувствовать себя в клетке. Я видел разные подходы: и демократичный, и авторитарный. И стараюсь исходить как из интересов команды, так и из интересов игроков.

– Какие цели вы ставите лично перед собой на сезон? Какое место вас устроит по итогам Первенства?

– Я не ставлю цели занять какое-то конкретное место. Хочется побеждать в каждом матче и радовать болельщиков красивым и современным футболом!