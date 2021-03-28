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«Нижний Новгород» разгромил «Краснодар-2»

18:04
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«Нижний Новгород» дома разгромил «Краснодар-2» в рамках 33-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ.

Олимп — ФНЛ

33-й тур

«Нижний Новгород» — «Краснодар-2» (Краснодар) — 3:0 (2:0)

Голы: Кавтарадзе, 7 (1:0). Кавтарадзе, 32 (2:0). Сулейманов, 87 (3:0).

«Нижний Новгород»: Анисимов, Шумских, Маляров, Темников, Каккоев, Гоцук, Султонов (Горбунов, 64), Сапета (Гащенков, 85), Калинский (Комолов, 75), Момо (Ставпец, 83), Кавтарадзе (Сулейманов, 62).

«Краснодар-2» (Краснодар): Ещенко, Бородин, Корнюшин (Иванов, 83), Исаенко, Литвинов, Якимов (Пелих, 70), Мацукатов, Апеков (Бочко, 74), Сабуа, Воротников (Ивашин, 88), Кутовой (Текучев, 46).

Предупреждения: Бородин, 28. Каккоев, 59. Горбунов, 90. Иванов, 90+2.

Судья: Галимов (Улан-Удэ).

28 марта. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».

«Алания» (Владикавказ) — «Крылья Советов» (Самара) — 0:1 (0:0)

Гол: Сергеев, 65.

«Алания» (Владикавказ): Солдатенко, Качмазов (Бутаев, 55), Кочиев, Шавлохов, Кокоев, Хугаев (Гурциев, 70), Хабалов (Д.Кобесов, 81), Магомедов, Хосонов (Машуков, 63), Гиоргобиани, Хубулов (Д.Кобесов, 52).

«Крылья Советов» (Самара): Овсянников, Полуяхтов, Чернов, Солдатенков, Горшков, Якуба (Сарвели, 75), Витюгов, Ежов (Смирнов, 90+3), Рикарду Алвеш (Цыпченко, 46), Зиньковский (Голенков, 85), Сергеев (Тюрин, 90+2).

Предупреждения: Чернов, 28. Качмазов, 43. Зиньковский, 61.

Судья: Васильев (Ижевск).

28 марта. Владикавказ. Стадион «Республиканский стадион Спартак».

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Волгарь» (Астрахань) — 1:1 (0:1)

Голы: Мендель, 32 (0:1). Потапов, 90+1 (1:1).

«Нефтехимик» (Нижнекамск): Голубев, Первушин, Ширяев, Лелюкаев (Яковлев, 76), Потапов, Юшин, Кленкин (Котик, 80), Галиулин, Петров, Хубаев, Уридия.

«Волгарь» (Астрахань): Саганович, Локтионов, Хомуха, Ведерников (Болонин, 46), Зенин (Бутенко, 74), Журавлев, Мендель, Полубояринов (Павлишин, 70), Емельянов (Сергеев, 61), Николаев (Погосов, 57), Юсупов.

Предупреждения: Лелюкаев, 8. Хомуха, 35. Ведерников, 43. Мендель, 70. Юсупов, 88. Хубаев, 88. Погосов, 90. Потапов, 90.

Судья: Вилков (Нижний Новгород).

28 марта. Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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