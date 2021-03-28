«Нижний Новгород» разгромил «Краснодар-2»
«Нижний Новгород» дома разгромил «Краснодар-2» в рамках 33-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ.
Олимп — ФНЛ
33-й тур
«Нижний Новгород» — «Краснодар-2» (Краснодар) — 3:0 (2:0)
Голы: Кавтарадзе, 7 (1:0). Кавтарадзе, 32 (2:0). Сулейманов, 87 (3:0).
«Нижний Новгород»: Анисимов, Шумских, Маляров, Темников, Каккоев, Гоцук, Султонов (Горбунов, 64), Сапета (Гащенков, 85), Калинский (Комолов, 75), Момо (Ставпец, 83), Кавтарадзе (Сулейманов, 62).
«Краснодар-2» (Краснодар): Ещенко, Бородин, Корнюшин (Иванов, 83), Исаенко, Литвинов, Якимов (Пелих, 70), Мацукатов, Апеков (Бочко, 74), Сабуа, Воротников (Ивашин, 88), Кутовой (Текучев, 46).
Предупреждения: Бородин, 28. Каккоев, 59. Горбунов, 90. Иванов, 90+2.
Судья: Галимов (Улан-Удэ).
28 марта. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».
«Алания» (Владикавказ) — «Крылья Советов» (Самара) — 0:1 (0:0)
Гол: Сергеев, 65.
«Алания» (Владикавказ): Солдатенко, Качмазов (Бутаев, 55), Кочиев, Шавлохов, Кокоев, Хугаев (Гурциев, 70), Хабалов (Д.Кобесов, 81), Магомедов, Хосонов (Машуков, 63), Гиоргобиани, Хубулов (Д.Кобесов, 52).
«Крылья Советов» (Самара): Овсянников, Полуяхтов, Чернов, Солдатенков, Горшков, Якуба (Сарвели, 75), Витюгов, Ежов (Смирнов, 90+3), Рикарду Алвеш (Цыпченко, 46), Зиньковский (Голенков, 85), Сергеев (Тюрин, 90+2).
Предупреждения: Чернов, 28. Качмазов, 43. Зиньковский, 61.
Судья: Васильев (Ижевск).
28 марта. Владикавказ. Стадион «Республиканский стадион Спартак».
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Волгарь» (Астрахань) — 1:1 (0:1)
Голы: Мендель, 32 (0:1). Потапов, 90+1 (1:1).
«Нефтехимик» (Нижнекамск): Голубев, Первушин, Ширяев, Лелюкаев (Яковлев, 76), Потапов, Юшин, Кленкин (Котик, 80), Галиулин, Петров, Хубаев, Уридия.
«Волгарь» (Астрахань): Саганович, Локтионов, Хомуха, Ведерников (Болонин, 46), Зенин (Бутенко, 74), Журавлев, Мендель, Полубояринов (Павлишин, 70), Емельянов (Сергеев, 61), Николаев (Погосов, 57), Юсупов.
Предупреждения: Лелюкаев, 8. Хомуха, 35. Ведерников, 43. Мендель, 70. Юсупов, 88. Хубаев, 88. Погосов, 90. Потапов, 90.
Судья: Вилков (Нижний Новгород).
28 марта. Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/
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