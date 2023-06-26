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Агент Селюк: «К Скворцову есть интерес от клубов РПЛ, но мы хотим помочь «Химкам» вернуться»

Алина Савинова
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Дмитрий Селюк, агент защитника «Химок» и сборной Казахстана Льва Скворцова, рассказал о планах футболиста на новый сезон.

«Сейчас Лева отдыхает после успешных матчей в сборной Казахстана. Он там стал уже настоящим талисманом для Магомеда Адиева. К нему сейчас есть интерес от клубов РПЛ, но мы хотим помочь «Химкам» вернуться в премьер-лигу, хотя наш контракт с клубом истек. У меня хорошие отношения с хозяином клуба Туфаном Садыговым и главным тренером Андреем Талалаевым. Они поверили в Скворцова и дали возможность сыграть в премьер-лиге, где он очень хорошо показал себя. После отпуска мы рассчитываем подписать новый контракт с «Химками» и помочь клубу вернуться в РПЛ», — цитирует Селюка Metaratings.ru.

Скворцов перешел в «Химки» в начале 2023 года. 23-летний футболист сыграл в 8 матчах за подмосковную команду и не отметился результативными действиями.

По итогам сезона-2022/23 «Химки» заняли 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков в 30 матчах, и вылетели в первую лигу.

Источник: https://metaratings.ru/news/selyuk-k-skvorcovu-est-interes-ot-klubov-rpl-no-my-khotim-pomoch-khimkam-vernutsya-261518/
Футбол
ФК Химки
Дмитрий Селюк
Лев Скворцов
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 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Нефтехимик 34 12 11 11 34-33 47
7
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
8
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
9
 Акрон 34 10 16 8 38-36 46
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 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
11
 КАМАЗ 34 11 11 12 35-36 44
12
 Волгарь 34 11 11 12 37-41 44
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
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