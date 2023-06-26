Александр Кахидзе стал игроком «Нефтехимика»

Защитник Александр Кахидзе стал игроком «Нефтехимика», сообщает пресс-служба команды.

Прошлый сезон 24-летний футболист провел в «Енисее». За команду он отыграл 23 матча в Первой лиге и не отметился результативными действиями.

За игровую карьеру он провел 113 матчей, забил 3 гола, отдал 3 голевые передачи.

«Нефтехимик» выступает в ФНЛ. В минувшем сезоне-2022/23 клуб занял 6-е место в турнирной таблице, набрав 47 очков.