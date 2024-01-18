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Сегодня, 15:00

Романцев — о назначении Тихонова и Кононова: «У обоих характер победителя!»

Александр Львов
Обозреватель
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Олег Романцев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Самый титулованный российский тренер Олег Романцев в интервью «СЭ» высоко оценил назначение Андрея Тихонова в «Енисей», а также Олега Кононова — в «Торпедо».

— Мне очень приятно, что два уважаемых мною клуба остановили свой выбор на двух российских тренерах. Андрея я знаю много лет как преданного футболу человека, в котором он завоевал высокую репутацию игрока с большой буквы. Да и его первые шаги в нашей профессии не остались без внимания.

Знаком и с Олегом, который успел заслужить авторитет интересного тренера со своими взглядами на футбол. Они уже успели поработать и набрались необходимого опыта, чтобы идти дальше. К тому же и тот, и другой по характеру — победитель. И если руководство клубов окажет им необходимое доверие и проявит терпение, убежден: они сделают крепкие команды с игрой, которая будет собирать и радовать болельщиков.

Так что жду новых тренеров «Торпедо» и «Енисея», за которые болел еще мальчишкой, в высшей лиге. Удачи вам, друзья!

Андрей Тихонов
Олег Романцев
Первая лига
ФК Енисей
ФК Торпедо (Москва)
Олег Кононов
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Источник: «Торпедо» не рассматривало Зырянова на пост главного тренера
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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30 тур
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33 тур
34 тур
3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
3.03 00:00
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Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 11
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 15 1 4
Денис Самойлов

Денис Самойлов

Тюмень

 19 1 3
Евгений Ставер

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Енисей

 15 1 2
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