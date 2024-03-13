Рыскин покинул пост спортивного директора «Торпедо» после двух месяцев работы

Спортивный директор «Торпедо» Дмитрий Рыскин покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт с 28-летним специалистом расторгнут по соглашению сторон. Рыскин занял должность спортивного директора клуба 17 января 2024 года.

«Торпедо» после 22 матчей занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 28 очков. От четвертой строчки московская команда отстает на 10 очков.