Руководство «Ротора» довольно первым периодом работы тренера Куликова

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский поделился мнением о работе нового главного тренера Артема Куликова.

«Сегодня команда отправляется на второй сбор, он пройдет в Турции, — цитирует Рекечинского ТАСС. — Как оцениваем работу нового главного тренера? Пока слишком рано делать выводы, но радует то, что Артем Куликов работает с командой с первого сбора. В декабре он познакомился с командой заочно, а теперь весь подготовительный период пройдет под его руководством. Это большой плюс».

В середине ноября 2021 года «Ротор» объявил об уходе Дмитрия Хохлова с поста главного тренера команды. Уже после завершения первой части сезона руководство клуба из Волгограда объявило о том, что командой будет руководить Куликов.

«Ротор» по итогам первой части сезона-2021/22 в первом дивизионе ФНЛ располагается на 17-й строчке, набрав в 25 матчах 24 очка.