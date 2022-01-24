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Сегодня, 18:24

Аналитик Васюхин присоединился к «Акрону»

Аналитик Васюхин получил работу в клубе «Акрон»
Иван Шитик
Корреспондент

Аналитик Никита Васюхин получил должность в команде ФНЛ «Акрон», сообщает сайт клуба.

Он будет отвечать за организацию процесса анализа данных в клубе. Ранее специалист работал в «Рубине» и «Зените».

Спортивный директор ФК «Акрон» Крис Докерти прокомментировал назначение: «Я вижу задачу спортивного директора в том, чтобы улучшить всевозможные аспекты, связанные с командой. Мне кажется важным объединить иностранных специалистов с лучшими молодыми кадрами России, чтобы достичь этой цели.

Я много раз слышал о Васюхине как о самом лучшем специалисте по анализу данных в российском футболе, поэтому мы начали переговоры сразу, как только появилась такая возможность.

Никита будет отвечать за анализ данных в клубе. Он будет взаимодействовать со мной и главным тренером в таких областях, как идентификация игроков и скаутинг, разработка системы ключевых показателей эффективности для первой команды и формирование отчетов о развитии отдельных игроков. В конечном итоге мы адаптируем систему анализа и использования данных и для академии.

Зря аналитики считают себя тренерами. Почему Слуцкий отказался от человека, которого «Рубин» переманил у «Зенита»

Источник: https://fcakron.ru/blog/2022/01/24/analitik-nikita-vasyuhin-prisoedinilsya-k-akronu/
ФК Акрон
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