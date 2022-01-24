Аналитик Васюхин присоединился к «Акрону»
Аналитик Никита Васюхин получил должность в команде ФНЛ «Акрон», сообщает сайт клуба.
Он будет отвечать за организацию процесса анализа данных в клубе. Ранее специалист работал в «Рубине» и «Зените».
Спортивный директор ФК «Акрон» Крис Докерти прокомментировал назначение: «Я вижу задачу спортивного директора в том, чтобы улучшить всевозможные аспекты, связанные с командой. Мне кажется важным объединить иностранных специалистов с лучшими молодыми кадрами России, чтобы достичь этой цели.
Я много раз слышал о Васюхине как о самом лучшем специалисте по анализу данных в российском футболе, поэтому мы начали переговоры сразу, как только появилась такая возможность.
Никита будет отвечать за анализ данных в клубе. Он будет взаимодействовать со мной и главным тренером в таких областях, как идентификация игроков и скаутинг, разработка системы ключевых показателей эффективности для первой команды и формирование отчетов о развитии отдельных игроков. В конечном итоге мы адаптируем систему анализа и использования данных и для академии.
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