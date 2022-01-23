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Сегодня, 21:12

ФНЛ сделала заявление в отношении санкций к клубу «Волна»

Роман Шишов
Корреспондент
В связи с обращениями футбольных клубов «Тверь» и «Ленинградец» о реализации спортивной санкции, примененной КДК РФС к футбольному клубу «Волна» (Нижегородская область), ФНЛ на своем официальном сайте сделала заявление.
«Футбольная Национальная Лига, согласно Уставу Российского футбольного союза, спортивно подчиняется РФС. Решения юрисдикционных органов РФС обязательны для исполнения субъектами футбола, включая клубы и лиги. На решение КДК в отношении ФК «Волна» была подана апелляция. В то же время до решения Апелляционного комитета в Лигу поступило письмо КДК о порядке реализации санкции от 16 декабря».
Как отмечается, в рамках подготовки ко второму этапу соревнований с участием команд группы 2 второго дивизиона ФНЛ и для устранения возможных противоречий ФНЛ направит обращение в Юридический комитет РФС в целях получения разъяснений по применению соответствующих положений регламентирующих документов РФС.
Источник: https://www.2fnl.com/press-center/news/11823/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 1
Вест Хэм 0
Матч завершен

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 2
Тоттенхэм 0
Матч завершен

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
3
0
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