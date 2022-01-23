ФНЛ сделала заявление в отношении санкций к клубу «Волна»

В связи с обращениями футбольных клубов «Тверь» и «Ленинградец» о реализации спортивной санкции, примененной КДК РФС к футбольному клубу «Волна» (Нижегородская область), ФНЛ на своем официальном сайте сделала заявление.

«Футбольная Национальная Лига, согласно Уставу Российского футбольного союза, спортивно подчиняется РФС. Решения юрисдикционных органов РФС обязательны для исполнения субъектами футбола, включая клубы и лиги. На решение КДК в отношении ФК «Волна» была подана апелляция. В то же время до решения Апелляционного комитета в Лигу поступило письмо КДК о порядке реализации санкции от 16 декабря».