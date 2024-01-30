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Сегодня, 11:19

Руденко назвал Талалева самым требовательным тренером в своей карьере

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Химок» Александр Руденко рассказал о неудачном прошлом сезоне команды и особенностях работы с Андреем Талалаевым.

«Уверен ли, что «Химки» вернутся в РПЛ? Думаю, что да. У нас самый сильный состав в Первой лиге. Мы должны выполнять задачу и выходить в РПЛ. Почему в начале сезона были сбои? У нас изменилось 70 процентов состава. Остались я, Митрюшкин, Скворцов, Магомедов, Волков подъехал, он на полгода отлучался от нас. Пришли новые игроки, надо было чуть втянуться, пока все поняли требования тренера. Потом все наладили, и пошло все в гору. Талалаев — самый строгий тренер из тех, с кем вам приходилось работать? Считаю, что самый требовательный. Он требует вести единоборства. Надо быть более уверенным в этом плане. Вы, наверное, за мной следите. Я не особо люблю борьбу, а здесь мне приходится и бороться, и играть с мячом. Надо перестраиваться», — приводит слова Руденко «РБ Спорт».

После 20 туров «Химки» занимают вторую строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 36 очков. Лидирует махачкалинское «Динамо» (37 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-rudenko-talalaev-samy-j-trebovatel-ny-j-trener-v-moej-kar-ere/
Александр Руденко
Андрей Талалаев
Футбол
Первая лига
ФК Химки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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29 тур
30 тур
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32 тур
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34 тур
3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
3.03 00:00
Сокол – Динамо Мх
 - : -
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Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 11
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 15 1 4
Денис Самойлов

Денис Самойлов

Тюмень

 19 1 3
Евгений Ставер

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Енисей

 15 1 2
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