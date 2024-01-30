Руденко назвал Талалева самым требовательным тренером в своей карьере

Нападающий «Химок» Александр Руденко рассказал о неудачном прошлом сезоне команды и особенностях работы с Андреем Талалаевым.

«Уверен ли, что «Химки» вернутся в РПЛ? Думаю, что да. У нас самый сильный состав в Первой лиге. Мы должны выполнять задачу и выходить в РПЛ. Почему в начале сезона были сбои? У нас изменилось 70 процентов состава. Остались я, Митрюшкин, Скворцов, Магомедов, Волков подъехал, он на полгода отлучался от нас. Пришли новые игроки, надо было чуть втянуться, пока все поняли требования тренера. Потом все наладили, и пошло все в гору. Талалаев — самый строгий тренер из тех, с кем вам приходилось работать? Считаю, что самый требовательный. Он требует вести единоборства. Надо быть более уверенным в этом плане. Вы, наверное, за мной следите. Я не особо люблю борьбу, а здесь мне приходится и бороться, и играть с мячом. Надо перестраиваться», — приводит слова Руденко «РБ Спорт».

После 20 туров «Химки» занимают вторую строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 36 очков. Лидирует махачкалинское «Динамо» (37 очков).