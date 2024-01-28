Евсеев вместе с помощниками оттащил машину с дороги для проезда клубного автобуса «Кубани»

Главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев помог расчистить дорогу для клубного автобуса во время сбора в Анталье (Турция).

Видео, на котором Евсеев вместе с членами тренерского штаба оттаскивает автомобиль, опубликовала пресс-служба «Кубани».

«Классика от Вадима Валентиновича. Потому что ничего не должно стоять на пути команды», — сказано в сообщении в Telegram-канале клуба.

Евсеев возглавляет «Кубань» с сентября прошлого года. После 20 туров краснодарцы с 20 очками занимают 15-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.