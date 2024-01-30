Руденко рассказал, что в прошлом сезоне «Химкам» было очень сложно спастись от вылета

Нападающий «Химок» Александр Руденко рассказал, что в прошлом сезоне команде было очень сложно спастись от вылета.

«Кого вижу в соперниках за выход в РПЛ? В принципе все команды неплохие, но нужно отталкиваться от своей игры и брать свои очки. Думаю, что тогда у нас не будет никаких конкурентов и проблем. С «Аланией» и «Акроном» мы уже сыграли два матча. Думаю, что «Тюмень» все равно весной упадет вниз. Поиграли — и хватит. Могли ли «Химки» спастись от вылетов прошлом сезоне? Честно сказать, все было тяжело. И морально, и физически. Очень тяжело было вылезти из той ямы. Убрали Юрана. Думаю, что, может, с этим связано. Еще зимой убрали костяк команды. И считайте, что весной мы были без побед», — приводит слова Руденко «РБ Спорт».

После 20 туров «Химки» занимают вторую строчку в турнирной таблице первой лиги, набрав 36 очков. Лидирует махачкалинское «Динамо» (37 очков).