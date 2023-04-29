Полузащитник «Рубина» Дзагоев раскрыл детали шуточного звонка Черчесову на шоу «Ну, так нельзя»

Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев рассказал о деталях шуточного звонка бывшему тренеру сборной России Станиславу Черчесову на шоу «Ну, так нельзя, ###».

— Боялся немного, когда звонил Черчесову?

— Было ощущение, что он может не понять, что происходит. Но во время разговора ответил с юмором, — приводит Sport24 слова футболиста.

— После этого не созванивались с ним? Ответная реакция была?

— После эфира я, конечно, позвонил и на всякий случай спросил, понял ли он, что это было. Станислав Саламыч ответил: «Да-да, конечно, понял». Так что все нормально.

Ранее Дзагоев принял участие в ютуб-шоу «Ну, так нельзя, ###», ведущими которого являются бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий и форвард «Локомотива» Артем Дзюба.