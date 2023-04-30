«Шинник» объявил об уходе Евсеева с поста главного тренера команды

Российский специалист Вадим Евсеев и «Шинник» достигли договоренности о прекращении срока действия контракта по соглашению сторон. Ранее об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Иван Карпов.

47-летний специалист работал в «Шиннике» с лета 2021 года.

«Шинник» располагается на 12-м месте в турнирной таблице первой лиги.