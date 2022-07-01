Бывший полузащитник «Спартака» Ташаев тренируется с «Рубином»
Бывший хавбек «Динамо» и «Спартака» Александр Ташаев тренируется с «Рубином».
На фотографиях с тренировки казанской команды игрок тренируется под 99-м номером.
Как сообщили «СЭ» в пресс-службе «Рубина», 28-летний российский футболист пока не перешел в команду: «Ташаев тренируется с командой. Пока речь о контракте не идет».
Ташаев выступал за «Рубин» с 2019 по 2020 год. Полузащитник также ранее играл в «Спартаке» (2018-2021).
Последней командой Ташаева был «Ротор». В сезоне-2021/22 он провел за волгоградцев 24 матча и сделал 4 результативные передачи.
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