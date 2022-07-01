Бывший полузащитник «Спартака» Ташаев тренируется с «Рубином»

Бывший хавбек «Динамо» и «Спартака» Александр Ташаев тренируется с «Рубином».

На фотографиях с тренировки казанской команды игрок тренируется под 99-м номером.

Как сообщили «СЭ» в пресс-службе «Рубина», 28-летний российский футболист пока не перешел в команду: «Ташаев тренируется с командой. Пока речь о контракте не идет».

Ташаев выступал за «Рубин» с 2019 по 2020 год. Полузащитник также ранее играл в «Спартаке» (2018-2021).

Последней командой Ташаева был «Ротор». В сезоне-2021/22 он провел за волгоградцев 24 матча и сделал 4 результативные передачи.