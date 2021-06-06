«Ротор» провел первую тренировку под руководством Хохлова
6 июня 2021, 21:45
Волгоградский «Ротор» начал подготовку к новому сезону, сообщает пресс-служба клуба.
По данным источника, первая тренировка под руководством нового главного тренера Дмитрия Хохлова прошла 6 июня в Подмосковье.
По итогам сезона-2020/21 Тинькофф РПЛ «Ротор» занял 15-е место в турнирной таблице. В следующем сезоне клуб из Волгограда выступит в Олимп-ФНЛ.
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