Полузащитник Демьянов продолжит карьеру в «Волгаре»

Полузащитник Виктор Демьянов подписал контракт с астраханским «Волгарем», сообщает официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне чемпионата Олимп — ФНЛ 21-летний игрок провел 18 игр в составе калининградской «Балтики».

Также Демьянов имеет опыт выступлений за юношеские и молодежные сборные России.

«Волгарь» ведет подготовку к сезону в Астрахани, первый тренировочный сбор завершится 14 июня. Старт нового сезона в ФНЛ запланирован на 10 июля.