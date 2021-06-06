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Полузащитник Демьянов продолжит карьеру в «Волгаре»

6 июня 2021, 12:04
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Полузащитник Виктор Демьянов подписал контракт с астраханским «Волгарем», сообщает официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне чемпионата Олимп — ФНЛ 21-летний игрок провел 18 игр в составе калининградской «Балтики».

Также Демьянов имеет опыт выступлений за юношеские и молодежные сборные России.

«Волгарь» ведет подготовку к сезону в Астрахани, первый тренировочный сбор завершится 14 июня. Старт нового сезона в ФНЛ запланирован на 10 июля.

Дополнительная информация:

https://volgar-fc.ru/

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