Полузащитник Демьянов продолжит карьеру в «Волгаре»
6 июня 2021, 12:04
Полузащитник Виктор Демьянов подписал контракт с астраханским «Волгарем», сообщает официальный сайт клуба.
В минувшем сезоне чемпионата Олимп — ФНЛ 21-летний игрок провел 18 игр в составе калининградской «Балтики».
Также Демьянов имеет опыт выступлений за юношеские и молодежные сборные России.
«Волгарь» ведет подготовку к сезону в Астрахани, первый тренировочный сбор завершится 14 июня. Старт нового сезона в ФНЛ запланирован на 10 июля.
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