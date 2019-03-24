"Ротор" обыграл "Сибирь"

"Ротор" выиграл у "Сибири" (2:0) в матче 28-го тура Олимп-ФНЛ. В составе победителей отличились Анзор Саная и Александр Кацалапов.

"Ротор" набрал 36 очков и на данный момент занимает 13-е место в турнирной таблице. У "Сибири" 24 очка и 19-е место.

В следующем туре "Ротор" на выезде сыграет с "Зенитом-2", а "Сибирь" примет "Чертаново".

Олимп-ФНЛ

28-й тур

"Ротор" (Волгоград) - "Сибирь" (Новосибирск) - 2:0 (1:0)

Голы: Саная, 39 (1:0). Кацалапов, 67 (2:0).

"Ротор": Лобанцев, Кацалапов, Васильев, Байрыев, Лобкарев, Фатуллаев, Султонов (Николаев, 80), Самсонов (Якуба, 85), Попов, Саная (Янушковский, 90+2), Коротаев (Муллин, 72).

"Сибирь": Киселев, Макаренко, Смирнов, Копаев, Аравин, Полюткин, Киреенко (Галыш, 50), Дудолев, Азаров, Гладышев (Антипов, 71), Житнев.

Предупреждения: Аравин, 11. Полюткин, 87.

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

24 марта. Волгоград. Стадион "Волгоград Арена". 8574 зрителя.