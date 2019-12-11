«Ротор» объявил о расторжении контракта с главным тренером. Клуб идет на первом месте в ФНЛ

Игорь Меньщиков покинул пост главного тренера «Ротора». Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Предполагается, что специалист продолжит карьеру в «Тюмени», выступающей в ОЛИМП-ПФЛ. Волгоградская команда занимает первое место в ФНЛ.

— Мне поступило серьезное предложение от другой команды, — цитирует официальный сайт клуба Меньщикова. — Все взвесив, решил уйти. Благодарю болельщиков, руководство клуба, тренерский и административный штаб, команду за профессионализм и проделанную работу. Не сомневаюсь, что Волгоград будет в премьер-лиге. Только «Ротор», только победа!

Как вчера сообщал «СЭ», на пост главного тренера есть три кандидата — Дмитрий Хохлов, Дмитрий Аленичев и Омари Тетрадзе.