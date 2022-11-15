Ринат Билялетдинов: «Готов возглавить «Рубин»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в комментарии для «СЭ» заявил, что готов вернуться в клуб.

Во вторник, 15 ноября, стало известно, что Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера казанцев.

«Если «Рубин» пригласит, то, конечно, я готов вернуться в клуб. Это не чужая для меня команда. Я слежу за клубом, и если руководство решит связаться со мной, то почему нет?» - сказал Билялетдинов «СЭ».

После 18 туров сезона-2022/23 в первой лиге «Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице с 31 очком.