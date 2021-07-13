РФС поймал судью на ставках. За два года он поставил 65 миллионов рублей

По информации «СЭ», Департамент защиты игры РФС в рамках работы по линии противодействия договорным матчам выяснил, что арбитр Олимп-ФНЛ Александр Шимарыгин последние два года активно делал ставки.

Он зарегистрировался под своим именем в одной из букмекерских контор. За два года он поставил 19 тысяч ставок на общую сумму более 65 миллионов рублей. Дело передано в Комитет по этике РФС.

В прошлом сезоне Шимарыгин отработал 14 матчей в ФНЛ.