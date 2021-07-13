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РФС поймал судью на ставках. За два года он поставил 65 миллионов рублей

16:38
Александр Шимарыгин. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Александр Шимарыгин. Фото Федор Успенский, «СЭ»

По информации «СЭ», Департамент защиты игры РФС в рамках работы по линии противодействия договорным матчам выяснил, что арбитр Олимп-ФНЛ Александр Шимарыгин последние два года активно делал ставки.

Он зарегистрировался под своим именем в одной из букмекерских контор. За два года он поставил 19 тысяч ставок на общую сумму более 65 миллионов рублей. Дело передано в Комитет по этике РФС.

В прошлом сезоне Шимарыгин отработал 14 матчей в ФНЛ.

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  • Vitaliy Kholkin

    Верушечка айсберушечка. Поймали самого честного. ;-)

    13.07.2021

  • serzheo

    Фига се народ отколачивает в ФНЛ-е... Откуда у него 65 лямов?

    13.07.2021

  • Adios Amigos R.

    19 тысяч ставок ---------------- :scream::fearful::flushed::astonished::dizzy_face:

    13.07.2021

  • Makedonsky

    хотя вроде можно 26 ставок и на 1 матч сделать) или 500 ставок на 1 матч в неделю) или на разные события(карточки, удаления, пенали и т.д.) ну пусть разбираются:)

    13.07.2021

  • Alexey Larkin

    он ведь даже не скрывал, под своим именем зарегестрировался, а его поймать не могли или не хотели, другой банальный псевдоним использует и его НИКОГДА не поймают.

    13.07.2021

  • spetrov

    Это прекрасно. Надеюсь все-таки, что это не так. В конце концов, СЭ, наверное, тоже интересно покопать в этой болотной жиже.

    13.07.2021

  • Алексей

    Вернули доверие. Будет судить дальше.

    13.07.2021

  • Алексей

    Средняя ставка 3 500 рублей. 27 ставок в день. Столько ФНЛ не играет.

    13.07.2021

  • spetrov

    Это все прекрасно, что какой-то левый судья залетел. Но объясните, пожалуйста, с Казарцевым что в итоге???

    13.07.2021

  • Князь Болтконский

    Да нельзя им иметь с буками.

    13.07.2021

  • shpasic

    а потом Касаткиной от имени Хубулова писал)

    13.07.2021

  • Князь Болтконский

    На теннис наверное ставил, и слил 65 лямов.

    13.07.2021

  • dinela

    Конечно в 0 вышел!!!Он ведь не на свои игры ставил))).

    13.07.2021

  • shpasic

    он мог ставить на очевидные события (с коэффициентом 1.01) - 26 раз в день на протяжении двух лет ставил 3500 рублей. "выигрывал" и снова ставил.

    13.07.2021

  • Динамов

    65 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ за 2 года зарабатывает судья ФНЛ??! И какие то твари после этого ещё против введения потолка зарплат?!?!?!:face_with_symbols_over_mouth:

    13.07.2021

  • Makedonsky

    другой вопрос, что у них в правилах прописано? можно ли им вообще в конторах играть? а если он на теннис ставил? или хоккей?

    13.07.2021

  • spetrov

    Это все прекрасно. Но скажите, пожалуйста, судья Казарцев все-таки пойдет отдыхать? Или совместными усилиями его решено оставить, поскольку его косяки "не повлияли на исход матчей"? Уважаемые работники СЭ, задайте, пожалуйста, соответствующий вопрос в тех структурах. Нам обещали, что надо лета дождаться. Дождались.

    13.07.2021

  • Redis_redisich

    Так так, главный вопрос. Сколько он поднял на этом?

    13.07.2021

  • Makedonsky

    он ежедневно без выходных 26 матчей судил?

    13.07.2021

  • vovanpiter

    На а чё вы хотели когда все главные спонсоры РПЛ это с..раные букм. конторки?! Почти 10 тыс ставок в год.. И как его теперь наказывать? уже лечить надо

    13.07.2021

  • FCSM

    Почти все они играют, а этот дурень спалился потому, что играл под своим именем.

    13.07.2021

  • Makedonsky

    Зачем 65 млн? 19000 ставок на 65млн за 2 года - это 26 ставок в день по 3421р каждая. В статье не говорится сколько он заработал... Может он вообще ничего не заработал, в 0 вышел, и как был баланс 100тыс в 1й день, так через 2 года и остался..

    13.07.2021

  • AnTaras

    Так он ещё и умный, что под своим именем зарегестрировался. Может подстава?

    13.07.2021

  • dinela

    Ну если он сам результат рисовал,зачем так много ставить?Нет,это выигрыш...

    13.07.2021

  • Berkut-7

    в статье написано что он поставил за 2 года,а сколько поднял не написано.

    13.07.2021

  • dinela

    65 он поднял!)))

    13.07.2021

  • Berkut-7

    Активно делал ставки? 65 лямов это не активно, это уже безумие какое-то... откуда у него вообще 65 лямов , он футбольный судья, а не уголовный .

    13.07.2021

  • dinela

    Все они играют,только конечно таких дурачков как этот,под своим именем играл))),среди них немного))).

    13.07.2021

  • shpasic

    сделал ставок на 65 миллионов, а выиграл-то сколько?

    13.07.2021

  • eluchinin

    Потому что продвинутые, через подставных лиц в букмекерских конторах регистрируются.

    13.07.2021

  • ninasuss

    ФНЛ понятно....а почему в РПЛ никого не ловят? Там то на порядок больше бабла отмывают.

    13.07.2021