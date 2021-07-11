«Томь» уступила «Металлургу» на старте ФНЛ
20:11
В первом туре Олимп-ФНЛ липецкий «Металлург» обыграл «Томь» (3:2). Победный мяч в концовке игры забил Максим Сазонов.
ФНЛ
1-й тур
«Металлург Лп» (Липецк) — «Томь» (Томск) — 3:2 (2:2)
Голы: Кирсанов, 14 (0:1). Корж, 18 (0:2). Кутьин, 32 (1:2). Войдель, 40 (2:2). Сазонов, 89 (3:2).
«Металлург Лп» (Липецк): Кобзев, Фролов, Титов, Белов, Сазонов, Войдель, Овчинников (Визнович, 68), Поярков, Шаповалов, Кутьин, Арустамян.
«Томь» (Томск): Арапов, Климов, Почивалин (Серасхов, 68), Абрамов, Семейкин, Каюмов, Кубышкин, Кирсанов, Коробов, Корж, Дмитриев.
Предупреждения: Коробов, 8. Титов, 73.
Удаление: Коробов, 29.
Судьи: Аверьянов. Аверьянов (оба — Санкт-Петербург), Каюмов, Приходько, Приходько (все — Москва).
11 июля. Химки. Стадион «Арена Химки».
Читайте также
1
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю