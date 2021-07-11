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«Томь» уступила «Металлургу» на старте ФНЛ

20:11
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В первом туре Олимп-ФНЛ липецкий «Металлург» обыграл «Томь» (3:2). Победный мяч в концовке игры забил Максим Сазонов.

ФНЛ

1-й тур

«Металлург Лп» (Липецк) — «Томь» (Томск) — 3:2 (2:2)

Голы: Кирсанов, 14 (0:1). Корж, 18 (0:2). Кутьин, 32 (1:2). Войдель, 40 (2:2). Сазонов, 89 (3:2).

«Металлург Лп» (Липецк): Кобзев, Фролов, Титов, Белов, Сазонов, Войдель, Овчинников (Визнович, 68), Поярков, Шаповалов, Кутьин, Арустамян.

«Томь» (Томск): Арапов, Климов, Почивалин (Серасхов, 68), Абрамов, Семейкин, Каюмов, Кубышкин, Кирсанов, Коробов, Корж, Дмитриев.

Предупреждения: Коробов, 8. Титов, 73.

Удаление: Коробов, 29.

Судьи: Аверьянов. Аверьянов (оба — Санкт-Петербург), Каюмов, Приходько, Приходько (все — Москва).

11 июля. Химки. Стадион «Арена Химки».

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Евгений Петров все материалы автора

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