Комитет по этике РФС до 25 июля рассмотрит дело в отношении судьи об игре на ставках
18:47
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) до 25 июля рассмотрит дело о ставках у букмекеров со стороны арбитра Александра Шимарыгина, который обслуживал матчи первенства Олимп-ФНЛ, информирует ТАСС.
По информации «СЭ», Департамент защиты игры РФС в рамках работы по линии противодействия договорным матчам выяснил, что арбитр последние два года активно делал ставки.
37-летний Шимарыгин в сезоне-2020/21 работал на 14 матчах первенства ФНЛ. Шмарыгин не получал назначений на игры второго по силе дивизиона российского футбола с ноября 2020 года.
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