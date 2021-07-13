Комитет по этике РФС до 25 июля рассмотрит дело в отношении судьи об игре на ставках

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) до 25 июля рассмотрит дело о ставках у букмекеров со стороны арбитра Александра Шимарыгина, который обслуживал матчи первенства Олимп-ФНЛ, информирует ТАСС.

По информации «СЭ», Департамент защиты игры РФС в рамках работы по линии противодействия договорным матчам выяснил, что арбитр последние два года активно делал ставки.

37-летний Шимарыгин в сезоне-2020/21 работал на 14 матчах первенства ФНЛ. Шмарыгин не получал назначений на игры второго по силе дивизиона российского футбола с ноября 2020 года.