Футбол
ФНЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ФНЛ
Судейство

Комитет по этике РФС до 25 июля рассмотрит дело в отношении судьи об игре на ставках

18:47
Теги:

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) до 25 июля рассмотрит дело о ставках у букмекеров со стороны арбитра Александра Шимарыгина, который обслуживал матчи первенства Олимп-ФНЛ, информирует ТАСС.

По информации «СЭ», Департамент защиты игры РФС в рамках работы по линии противодействия договорным матчам выяснил, что арбитр последние два года активно делал ставки.

37-летний Шимарыгин в сезоне-2020/21 работал на 14 матчах первенства ФНЛ. Шмарыгин не получал назначений на игры второго по силе дивизиона российского футбола с ноября 2020 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11894795

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

В Берлине прошел велопробег в поддержку права женщины ходить с голой грудью
Сборной России нужно обновление. Дзюба и еще пять игроков, которые могут уйти вслед за Черчесовым
Влашич попрощался с ЦСКА перед переходом в «Милан»?
Третий русский снайпер после Капризова и Овечкина может быть обменян из «Рейнджерс». И это после лучшего сезона в карьере
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд