Президент «Торпедо» Савин поделился мнением о введении в ФНЛ фонда честного судейства

Президент «Торпедо» Ярослав Савин прокомментировал слова президента ФНЛ Наиля Измайлова о возможном введении фонда честного судейства.

— Говорили о нововведении в фонде честного судейства. Как вам такая инициатива, считаете ли, что в РПЛ ее не хватало?

— Достаточно интересная инициатива. Поскольку многие слышали о проблемах в судействе первой и второй лиги. Если появится дополнительный стимул быть максимально непредвзятым для арбитров, конечно, только за. Тем более мы со своей стороны, когда общались с президентом лиги, полностью поддержали эту инициативу. Мы всегда говорим, что мы за максимально честное судейство. Мы готовы всячески способствовать.

По итогам сезона-2022/23 «Торпедо» заняло 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.