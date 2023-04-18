Президент «Акрона» объяснил выбор Калешина главным тренером команды

Президент тольяттинского «Акрона» Павел Морозов поделился мнением о главном тренере команды Евгении Калешине.

«Мы вышли в ФНЛ, Евгений Игоревич [Калешин] тогда был в «Балтике». На мой взгляд, он и тогда был одним из лучших тренеров в ФНЛ. Я смотрел очень много послематчевых интервью периодически, нарезки каких-то игр. Он структурно, системно говорит, а в моем понимании: человек как говорит, так он и думает. Если человек структурно говорит, значит у него и в голове такой же порядок.

Тогда у нас был свой путь, но так получилось, что в этом году Виталий Николаевич Панов покинул нашу команду. И в общем-то мы рады, что Евгений Игоревич возглавил нашу команду, очень рассчитываем на продолжительное сотрудничество с этим специалистом. Пока то, что он делает в команде мне, как президенту клуба, очень симпатично», — сказал Морозов в программе Футбол России на телеканале Россия 24.

44-летний Калешин возглавил «Акрон» 5 сентября 2022 года.

Тольяттинская команда занимает 12 место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 35 очков за 27 туров. Отставание от зоны стыковых матчей за выход в РПЛ составляет 10 очков.