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Сегодня, 17:13

ФНЛ договорилась о показе матчей первой лиги в Китае

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Матчи первой лиги будут транслироваться в Китае, сообщается на официальном сайте Футбольной национальной лиги. Организация заключила договор с китайскими партнерами о реализации прав на трансляции матчей до конца сезона-2022/23 года с возможностью пролонгации.

Просмотр матчей будет осущетвляться посредством популярного в Китае мессенджера WeChat (около миллиарда активных пользователей), а также через сервис Doyuin. В них зрители уже могли увидеть игры 27-го тура первой лиги, прошедшего с 14-15 апреля.

Также ФНЛ реализовала права на трансляции матчей первой лиги в Казахстан. Договор заключен до конца текущего сезона. Трансляции матчей доступны на телеканале Q Sport Kazаkhstan.

Источник: Официальный сайт первой лиги
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 27 14 12 1 46-23 54
2
 Рубин 27 13 11 3 42-24 50
3
 Алания 27 12 9 6 43-30 45
4
 Енисей 27 11 12 4 35-26 45
5
 Волгарь 27 10 10 7 31-25 40
6
 Арсенал 27 10 7 10 33-33 37
7
 Динамо Мх 27 9 10 8 18-20 37
8
 Шинник 27 10 6 11 31-33 36
9
 СКА-Хаб. 27 9 9 9 40-33 36
10
 КАМАЗ 27 9 9 9 28-27 36
11
 Нефтехимик 27 9 9 9 24-24 36
12
 Родина 27 9 8 10 29-32 35
13
 Акрон 27 7 14 6 28-28 35
14
 Кубань 27 8 7 12 30-31 31
15
 Велес 27 8 4 15 27-42 28
16
 Уфа 27 6 7 14 25-35 25
17
 Волга 27 4 10 13 19-36 22
18
 Краснодар-2 27 5 6 16 17-44 21
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21.04 19:30
Арсенал – Рубин
 - : -
22.04 00:00
Акрон – Нефтехимик
 - : -
22.04 00:00
Балтика – Уфа
 - : -
22.04 00:00
Динамо Мх – Енисей
 - : -
22.04 00:00
Краснодар-2 – Кубань
 - : -
22.04 00:00
Родина – КАМАЗ
 - : -
22.04 00:00
Шинник – Алания
 - : -
22.04 00:00
СКА-Хаб. – Волга
 - : -
22.04 00:00
Волгарь – Велес
 - : -
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Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 10
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 10
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

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Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

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Гедеон Гузина

Балтика

 8
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 25 1 2
Марат Бокоев

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Велес

 25 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

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