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Сегодня, 17:59

Гендир «Алании» прокомментировал решение РФС не выдавать клубу лицензию для участия в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор «Алании» Руслан Сиукаев прокомментировал решение РФС не выдавать клубу лицензию для участия в РПЛ.

«Официального обращения пока не получили. Будем писать апелляцию и предпринимать меры, чтобы нам выдали все-таки лицензию. Потому что команда по спортивному принципу занимает нужное место, и, соответственно, мы хотим попасть в РПЛ. Мы уже не первый раз занимает положенное место. Клуб готов. Да, мы понимаем, что нет стадиона, но он строится. По срокам не успеваем. Но если есть возможности, в виде исключения, будем просить РФС, чтобы нам дали право сыграть стыковые матчи», — приводит слова Сиукаева Sport24.

После 31 матча «Алания» занимает третью строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 55 очков. Лидирует — «Балтика» (64 очка).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-17-gendirektor-alanii-ob-otkaze-vydachi-litsenzii-budem-prosit-rfs-chtoby-nam-dali-pravo-sygrat-stykovyye-matchi
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Первая лига
РПЛ
ФК Алания (Владикавказ)
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«Балтика» и «Рубин» получили лицензии РФС-1, «Алании» отказано
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 31 17 13 1 53-25 64
2
 Рубин 31 17 11 3 50-27 62
3
 Алания 31 15 10 6 51-33 55
4
 Енисей 31 12 13 6 39-33 49
5
 Динамо Мх 31 12 10 9 24-23 46
6
 Родина 31 12 9 10 39-36 45
7
 Волгарь 31 11 11 9 37-32 44
8
 Арсенал 31 11 8 12 37-38 41
9
 КАМАЗ 31 10 11 10 34-33 41
10
 Шинник 31 11 7 13 34-37 40
11
 Нефтехимик 31 10 10 11 28-31 40
12
 Акрон 31 8 15 8 32-35 39
13
 СКА-Хаб. 31 9 11 11 42-38 38
14
 Велес 31 9 6 16 31-46 33
15
 Кубань 31 8 9 14 32-36 33
16
 Уфа 31 7 8 16 33-42 29
17
 Волга 31 5 11 15 21-40 26
18
 Краснодар-2 31 5 7 19 20-52 22
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19.05 18:00
Акрон – Алания
 - : -
20.05 09:00
СКА-Хаб. – Волгарь
 - : -
20.05 13:00
Енисей – Нефтехимик
 - : -
20.05 14:00
Уфа – КАМАЗ
 - : -
20.05 16:00
Динамо Мх – Волга
 - : -
20.05 19:30
Краснодар-2 – Велес
 - : -
20.05 21:30
Балтика – Рубин
 - : -
21.05 14:00
Родина – Кубань
 - : -
21.05 17:00
Арсенал – Шинник
 - : -
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Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

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Гедеон Гузина

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Николай Гиоргобиани

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Алания

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Артур Галоян

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Александр Гаглоев

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