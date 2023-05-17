Гендир «Алании» прокомментировал решение РФС не выдавать клубу лицензию для участия в РПЛ

Генеральный директор «Алании» Руслан Сиукаев прокомментировал решение РФС не выдавать клубу лицензию для участия в РПЛ.

«Официального обращения пока не получили. Будем писать апелляцию и предпринимать меры, чтобы нам выдали все-таки лицензию. Потому что команда по спортивному принципу занимает нужное место, и, соответственно, мы хотим попасть в РПЛ. Мы уже не первый раз занимает положенное место. Клуб готов. Да, мы понимаем, что нет стадиона, но он строится. По срокам не успеваем. Но если есть возможности, в виде исключения, будем просить РФС, чтобы нам дали право сыграть стыковые матчи», — приводит слова Сиукаева Sport24.

После 31 матча «Алания» занимает третью строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 55 очков. Лидирует — «Балтика» (64 очка).