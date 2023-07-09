Пономарев — о продолжении карьеры Бердыевым: «А что еще ему делать? Не на печи же лежать»
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался о том, что Курбан Бердыев возглавил махачкалинское «Динамо».
«Бердыев любит футбол, его решение можно понять. Он еще в хорошей форме и может продолжать работать. У него огромный опыт, которым стоит делиться с новым поколением. Ребята из махачкалинского «Динамо» будут рады этому назначению. Футбол — это его жизнь, а что ему делать? Не на печи же лежать. Движение — это жизнь, он верно поступил, что продолжает работать», — приводит «РБ Спорт» слова Пономарева.
9 июля пресс-служба махачкалинского «Динамо» объявила о назначении Бердыева главным тренером команды. Последним клубом 70-летнего специалиста был «Сочи», который он покинул в апреле 2023 года.
15 июля «Динамо» проведет матч против «Торпедо» в рамках первого тура ФНЛ.
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4
|Енисей
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5
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7
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8
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9
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10
|СКА-Хаб.
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11
|КАМАЗ
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12
|Волгарь
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13
|Арсенал
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14
|Кубань
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15
|Ленинградец
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16
|Сокол
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17
|Тюмень
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18
|Черноморец
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