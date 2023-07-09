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Пономарев — о продолжении карьеры Бердыевым: «А что еще ему делать? Не на печи же лежать»

Алина Савинова
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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался о том, что Курбан Бердыев возглавил махачкалинское «Динамо».

«Бердыев любит футбол, его решение можно понять. Он еще в хорошей форме и может продолжать работать. У него огромный опыт, которым стоит делиться с новым поколением. Ребята из махачкалинского «Динамо» будут рады этому назначению. Футбол — это его жизнь, а что ему делать? Не на печи же лежать. Движение — это жизнь, он верно поступил, что продолжает работать», — приводит «РБ Спорт» слова Пономарева.

9 июля пресс-служба махачкалинского «Динамо» объявила о назначении Бердыева главным тренером команды. Последним клубом 70-летнего специалиста был «Сочи», который он покинул в апреле 2023 года.

15 июля «Динамо» проведет матч против «Торпедо» в рамках первого тура ФНЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-ponomarev-a-chem-eshhe-zanimat-sya-berdy-evu-esli-ne-trenirovat-na-pechi-lezhat/
Владимир Пономарев (СССР)
Футбол
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
Курбан Бердыев
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Канчельскис считает, что Бердыев сможет вывести махачкалинское «Динамо» на новый уровень
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 Кубань 0 0 0 0 0-0 0
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