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7 марта, 11:25

Горшков заявил, что после увольнения из «Зенита-2» у него нет никакого общения с Радимовым и Малафеевым

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Александр Горшков.
Фото ФК «Зенит»

Бывший тренер «Зенита-2» Александр Горшков в интервью «СЭ» рассказал о своем скандальном увольнении из клуба в 2018 году.

— В 2018 году вас со скандалом уволили из «Зенита-2». Затем вы дали огненное интервью, чуть ли не прямым текстом сказав, что вас обманули. Ваша позиция с тех пор не изменилась?

— Перед моим назначением «Зенит-2» приобретал игроков из других команд, но не показывал результатов. Исходя из этого, мы с руководством договорились, что будем придерживаться новой стратегии: теперь будут играть только свои ребята из академии.

— С Вячеславом Малафеевым договорились?

— Да, это было совместное решение. Я предупреждал, что это первая лига — с молодыми ребятами будет сложно. Мне отвечали: «Мы все понимаем, но хотим идти этим путем». После этого мы начали сезон, показывали хорошую игру, но нехватка опыта сильно повлияла на результат. А дальше меня вызвали в кабинет и сообщили, что решили сменить курс.

Александр Горшков. «За день до матча со «Спартаком» подходит Петржела: «Парни, кто хочет в казино?» Интервью легенды «Зенита»

— Это было в тот момент, когда команда под вашим руководством набрала одно очко в девяти турах?

— Да, руководство сказало, что будет менять тренерский штаб. На что я спросил: «Мы же стратегию перед стартом сезона выработали?» Мне ответили: «Решение поменялось, надо сохранить «Зенит-2» в первой лиге любыми способами».

Я не хочу оправдываться, но вы понимаете абсурдность ситуации? Летом говорили об одном, а осенью уже решили сделать по-другому, поставить антикризисный тренерский штаб. Я в итоге оказался крайним.

— При этом «антикризисный штаб» во главе с Радимовым после вашего увольнения одержал одну победу в следующих 15 матчах.

— Этот штаб еще и после вылета продолжал несколько лет работать. Особых результатов так и не показал.

— С Малафеевым и Радимовым так и не обсуждали эту ситуацию?

— Нет, после этого у нас нет никакого общения.

После увольнения из «Зенита-2» Горшков возглавлял латвийский «Даугавпилс», омский «Иртыш» и петербургское «Ядро».

Александр Горшков (футбол)
Владислав Радимов
Вячеслав Малафеев
Футбол
Первая лига
ФК Зенит-2
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 И В Н П +/- О
1
 Химки 22 12 6 4 35-20 42
2
 Динамо Мх 22 12 4 6 23-11 40
3
 Арсенал 22 10 9 3 28-15 39
4
 Акрон 22 11 5 6 30-19 38
5
 Тюмень 22 10 6 6 28-20 36
6
 Родина 22 9 7 6 34-20 34
7
 Алания 22 8 9 5 24-25 33
8
 Нефтехимик 22 8 6 8 20-20 30
9
 Торпедо 22 7 7 8 19-21 28
10
 Енисей 22 8 3 11 33-32 27
11
 Шинник 22 7 6 9 27-35 27
12
 КАМАЗ 22 6 8 8 19-22 26
13
 СКА-Хаб. 22 6 7 9 20-26 25
14
 Ленинградец 22 6 6 10 16-24 24
15
 Сокол 22 6 6 10 19-35 24
16
 Кубань 22 5 6 11 17-28 21
17
 Черноморец 22 4 9 9 20-28 21
18
 Волгарь 22 4 8 10 18-29 20
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18.03 15:00
Черноморец – Шинник
 - : -
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Ленинградец – Енисей
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Химки – Нефтехимик
 - : -
18.03 17:00
Тюмень – Алания
 - : -
18.03 17:30
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 - : -
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СКА-Хаб. – Торпедо
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18.03 18:00
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