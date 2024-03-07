Горшков заявил, что после увольнения из «Зенита-2» у него нет никакого общения с Радимовым и Малафеевым

Бывший тренер «Зенита-2» Александр Горшков в интервью «СЭ» рассказал о своем скандальном увольнении из клуба в 2018 году.

— В 2018 году вас со скандалом уволили из «Зенита-2». Затем вы дали огненное интервью, чуть ли не прямым текстом сказав, что вас обманули. Ваша позиция с тех пор не изменилась?

— Перед моим назначением «Зенит-2» приобретал игроков из других команд, но не показывал результатов. Исходя из этого, мы с руководством договорились, что будем придерживаться новой стратегии: теперь будут играть только свои ребята из академии.

— С Вячеславом Малафеевым договорились?

— Да, это было совместное решение. Я предупреждал, что это первая лига — с молодыми ребятами будет сложно. Мне отвечали: «Мы все понимаем, но хотим идти этим путем». После этого мы начали сезон, показывали хорошую игру, но нехватка опыта сильно повлияла на результат. А дальше меня вызвали в кабинет и сообщили, что решили сменить курс.

— Это было в тот момент, когда команда под вашим руководством набрала одно очко в девяти турах?

— Да, руководство сказало, что будет менять тренерский штаб. На что я спросил: «Мы же стратегию перед стартом сезона выработали?» Мне ответили: «Решение поменялось, надо сохранить «Зенит-2» в первой лиге любыми способами».

Я не хочу оправдываться, но вы понимаете абсурдность ситуации? Летом говорили об одном, а осенью уже решили сделать по-другому, поставить антикризисный тренерский штаб. Я в итоге оказался крайним.

— При этом «антикризисный штаб» во главе с Радимовым после вашего увольнения одержал одну победу в следующих 15 матчах.

— Этот штаб еще и после вылета продолжал несколько лет работать. Особых результатов так и не показал.

— С Малафеевым и Радимовым так и не обсуждали эту ситуацию?

— Нет, после этого у нас нет никакого общения.

После увольнения из «Зенита-2» Горшков возглавлял латвийский «Даугавпилс», омский «Иртыш» и петербургское «Ядро».