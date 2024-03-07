Горшков заявил, что после увольнения из «Зенита-2» у него нет никакого общения с Радимовым и Малафеевым
Бывший тренер «Зенита-2» Александр Горшков в интервью «СЭ» рассказал о своем скандальном увольнении из клуба в 2018 году.
— В 2018 году вас со скандалом уволили из «Зенита-2». Затем вы дали огненное интервью, чуть ли не прямым текстом сказав, что вас обманули. Ваша позиция с тех пор не изменилась?
— Перед моим назначением «Зенит-2» приобретал игроков из других команд, но не показывал результатов. Исходя из этого, мы с руководством договорились, что будем придерживаться новой стратегии: теперь будут играть только свои ребята из академии.
— С Вячеславом Малафеевым договорились?
— Да, это было совместное решение. Я предупреждал, что это первая лига — с молодыми ребятами будет сложно. Мне отвечали: «Мы все понимаем, но хотим идти этим путем». После этого мы начали сезон, показывали хорошую игру, но нехватка опыта сильно повлияла на результат. А дальше меня вызвали в кабинет и сообщили, что решили сменить курс.
— Это было в тот момент, когда команда под вашим руководством набрала одно очко в девяти турах?
— Да, руководство сказало, что будет менять тренерский штаб. На что я спросил: «Мы же стратегию перед стартом сезона выработали?» Мне ответили: «Решение поменялось, надо сохранить «Зенит-2» в первой лиге любыми способами».
Я не хочу оправдываться, но вы понимаете абсурдность ситуации? Летом говорили об одном, а осенью уже решили сделать по-другому, поставить антикризисный тренерский штаб. Я в итоге оказался крайним.
— При этом «антикризисный штаб» во главе с Радимовым после вашего увольнения одержал одну победу в следующих 15 матчах.
— Этот штаб еще и после вылета продолжал несколько лет работать. Особых результатов так и не показал.
— С Малафеевым и Радимовым так и не обсуждали эту ситуацию?
— Нет, после этого у нас нет никакого общения.
После увольнения из «Зенита-2» Горшков возглавлял латвийский «Даугавпилс», омский «Иртыш» и петербургское «Ядро».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|22
|12
|6
|4
|35-20
|42
|
2
|Динамо Мх
|22
|12
|4
|6
|23-11
|40
|
3
|Арсенал
|22
|10
|9
|3
|28-15
|39
|
4
|Акрон
|22
|11
|5
|6
|30-19
|38
|
5
|Тюмень
|22
|10
|6
|6
|28-20
|36
|
6
|Родина
|22
|9
|7
|6
|34-20
|34
|
7
|Алания
|22
|8
|9
|5
|24-25
|33
|
8
|Нефтехимик
|22
|8
|6
|8
|20-20
|30
|
9
|Торпедо
|22
|7
|7
|8
|19-21
|28
|
10
|Енисей
|22
|8
|3
|11
|33-32
|27
|
11
|Шинник
|22
|7
|6
|9
|27-35
|27
|
12
|КАМАЗ
|22
|6
|8
|8
|19-22
|26
|
13
|СКА-Хаб.
|22
|6
|7
|9
|20-26
|25
|
14
|Ленинградец
|22
|6
|6
|10
|16-24
|24
|
15
|Сокол
|22
|6
|6
|10
|19-35
|24
|
16
|Кубань
|22
|5
|6
|11
|17-28
|21
|
17
|Черноморец
|22
|4
|9
|9
|20-28
|21
|
18
|Волгарь
|22
|4
|8
|10
|18-29
|20
|18.03
|15:00
|
Черноморец – Шинник
|- : -
|18.03
|15:00
|
Ленинградец – Енисей
|- : -
|18.03
|17:00
|
Химки – Нефтехимик
|- : -
|18.03
|17:00
|
Тюмень – Алания
|- : -
|18.03
|17:30
|
Акрон – Сокол
|- : -
|18.03
|18:00
|
СКА-Хаб. – Торпедо
|- : -
|18.03
|18:00
|
Арсенал – Волгарь
|- : -
|18.03
|19:30
|
Родина – Кубань
|- : -
|18.03
|19:30
|
КАМАЗ – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|12
|
|
Ислам Машуков
Алания
|10
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|
|
Егор Иванов
Енисей
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|17
|1
|4
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|15
|1
|3
|
|
Денис Самойлов
Тюмень
|20
|1
|3