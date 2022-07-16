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Алексей Попов — о возможном переходе Беленова в «Рубин»: «Два хороших вратаря — это круто»

Алексей Попов считает, что Беленов может усилить состав «Рубина»
Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов прокомментировал возможный переход голкипера Александра Беленова в казанский клуб. Ранее «СЭ» сообщил, что бывший вратарь «Уфы» прибыл в расположение казанской команды и приступил к тренировкам.

«Не знаю планов «Рубина» по поводу вратарей, может, они кого-то продают, поэтому и рассчитывают на опытного голкипера, — цитирует Betonmobile.ru Попова. - Сезон у команды будет длинным, перелеты далекими, восстановление тяжелым. Поэтому даже Беленов, как и Дюпин, вряд ли будет проводить все матчи. В связи с жестким графиком, конечно. Два хороших вратаря — это круто для «Рубина». Поэтому расчет на ровный сезон: если один сломается, то то второй его подменит. Хорошее подспорье для команды, которая за один сезон хочет решить свою задачу и вернуться в РПЛ».

12 июля «Уфа» расторгла соглашение с 35-летним россиянином по обоюдному соглашению сторон.

Беленов выступал за «Уфу» с февраля 2017 года. В составе команды он был признан лучшим голкипером РПЛ в сезоне-2019/20, а также вошел в клуб Льва Яшина как вратарь, сыгравший на ноль в 100 официальных матчах.

Источник: betonmobile.ru

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Ростов

Обе забьют - да

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ТБ 2.5

11%

1.96
Александр Беленов
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Уфа
Алексей Попов
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