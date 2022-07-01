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Сегодня, 18:21

Полузащитник Батрадз Кокоев покинул «Аланию»

Алексей Еремин
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Полузащитник «Алании» Батрадз Кокоев покинул клуб, информирует пресс-служба владикавказского клуба.
«Я с гордостью выступал в красно-желтых цветах. Рад, что мне выпала такая возможность. Хочется поблагодарить руководство, тренерский штаб, сотрудников и всех болельщиков клуба «Алания». Желаю команде только успехов в дальнейших выступлениях! Надеюсь, у парней все получится, всех обнял!» — цитирует Кокоева пресс-служба «Алании».

26-летний российский полузащитник провел за «Аланию» в прошедшем сезоне 9 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

В сезоне-2021/22 «Алания» заняла 6-е место в ФНЛ, набрав 60 очков. В розыгрыше БЕТСИТИ Кубка России в прошедшем сезоне владикавказский клуб в полуфинале уступил московскому «Динамо» (3:0).

Источник: https://t.me/fcalania
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ФНЛ
ФК Алания (Владикавказ)
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