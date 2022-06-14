Зотов: «Если бы не «Рубин», я бы перешел в команду РПЛ»

Полузащитник Александр Зотов прокомментировал переход из «Енисея» в «Рубин».

31 мая казанский клуб объявил о подписании контракта на два года с 31-летним россиянином.

«Если бы не «Рубин», я бы перешел в команду РПЛ, — приводит слова Зотова пресс-служба «Рубина». — Но, когда зовет «Рубин», тут не приходится выбирать. Я играл против всех, кто пришел из аренды, перешел в клуб. Даже с теми, кто до этого в обойме был, играл. С Олегом Ивановым встречался еще по детству. Состав сильный и сбалансированный, мы способны решить задачу».

В прошедшем сезоне полузащитник забил 4 мяча и отдал 8 результативных передач в 36 матчах за красноярский клуб во всех турнирах.