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Зотов: «Если бы не «Рубин», я бы перешел в команду РПЛ»

Зотов прокомментировал переход из «Енисея» в «Рубин»
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник Александр Зотов прокомментировал переход из «Енисея» в «Рубин».

31 мая казанский клуб объявил о подписании контракта на два года с 31-летним россиянином.

«Если бы не «Рубин», я бы перешел в команду РПЛ, — приводит слова Зотова пресс-служба «Рубина». — Но, когда зовет «Рубин», тут не приходится выбирать. Я играл против всех, кто пришел из аренды, перешел в клуб. Даже с теми, кто до этого в обойме был, играл. С Олегом Ивановым встречался еще по детству. Состав сильный и сбалансированный, мы способны решить задачу».

В прошедшем сезоне полузащитник забил 4 мяча и отдал 8 результативных передач в 36 матчах за красноярский клуб во всех турнирах.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
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  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Англия 0
Венгрия 2
2-й тайм

ТМ 2.5

17%

2.13

Х2

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П1

28%

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Германия 5
Италия 0
2-й тайм

Х

23%

3.90

ТМ 2.5

17%

1.91

Ф2 (+1.5)

9%

1.38
⚽ Футбол. Лига наций A
Франция 0
Хорватия 1
Матч завершен

П1

30%

1.52

ТБ 2.5

16%

1.96

Обе забьют - да

11%

2.10
Александр Зотов (футбол)
Футбол
РПЛ
ФНЛ
ФК Енисей
ФК Рубин (Казань)
0
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